  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. ООС: один военный погиб, еще один ранен
Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 22:43
· Режим прекращения огня · Военные · Ранение
ООС: один военный погиб, еще один ранен

ООС: один военный погиб, еще один ранен (8 новостей)

«В субботу в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения»

Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб операции Объединенных сил.На Донбассе в течение 14 декабря погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Российская Федерация продолжает игнорировать взятые на себя [обязательства] по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", - говорится в сообщении.

За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупационные войска обстреляли украинские подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов.

Враг 32 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены…
Враг 32 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены…

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Обновлено в 19:49 В то время, как в СЦКК заявили, что боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, в результате обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил…

Обновлено в 22:43 За день, 14 декабря, на Донбассе в зоне ООС позиции ВСУ обстреляли 5 раз. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" трижды нарушили "режим тишины". Из снайперского оружия они обстреляли позиции вблизи Песков; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Авдеевки; из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе Павлополя. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" дважды нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Новолуганского; из РПГ и автоматических гранатометов - возле Зайцевого. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен.

ФОТО К НОВОСТИ: «ООС: один военный погиб, еще один ранен»
Фото На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения
Фото На Донбассе погиб военный, еще один получил ранения – штаб ООС
Фото На Донбассе погиб военный, еще один ранен
Фото На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
Фото За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 5 раз, один военный погиб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 18:22 В течение текущих суток, 14 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате…
Украинская правда Украинская правда  ·  14.12.19, 18:28 В субботу в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Фокус Фокус  ·  14.12.19, 18:56 14 декабря на Донбассе в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр…
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 18:59 С начала суток на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.  В районе ответственности оперативно-тактического…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.12.19, 19:00 В зоне операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  14.12.19, 19:49 В то время, как в СЦКК заявили, что боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу,…
Голос.UA Голос.UA  ·  14.12.19, 22:43 За день, 14 декабря, на Донбассе в зоне ООС позиции ВСУ обстреляли 5 раз. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" трижды нарушили "режим…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие

В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие
ООС: один военный погиб, еще один ранен

ООС: один военный погиб, еще один ранен
На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, есть раненые

На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, есть раненые
Экстремальный тест - драйв в Одессе: разбила стекло автосалона, чтоб покататься на машине, - ФОТО

Экстремальный тест - драйв в Одессе: разбила стекло автосалона, чтоб…
Во Львовской области столкнулись внедорожник и микроавтобус, есть погибший и пострадавшие

Во Львовской области столкнулись внедорожник и микроавтобус, есть погибший и…
Пожар в одесском колледже: один спасатель в крайне тяжелом состоянии

Пожар в одесском колледже: один спасатель в крайне тяжелом состоянии
Пожар в колледже Одессы: количество погибших возросло

Пожар в колледже Одессы: количество погибших возросло
«Вор в законе» приехал из России в Харьков чтобы восстановить свое влияние

«Вор в законе» приехал из России в Харьков чтобы восстановить…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.