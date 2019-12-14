ООС: один военный погиб, еще один ранен (8 новостей) «В субботу в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения»

Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб операции Объединенных сил.На Донбассе в течение 14 декабря погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Российская Федерация продолжает игнорировать взятые на себя [обязательства] по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", - говорится в сообщении.

За сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупационные войска обстреляли украинские подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов.

Враг 32 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены…

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Обновлено в 19:49 В то время, как в СЦКК заявили, что боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, в результате обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил…

Обновлено в 22:43 За день, 14 декабря, на Донбассе в зоне ООС позиции ВСУ обстреляли 5 раз. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" трижды нарушили "режим тишины". Из снайперского оружия они обстреляли позиции вблизи Песков; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Авдеевки; из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе Павлополя. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" дважды нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Новолуганского; из РПГ и автоматических гранатометов - возле Зайцевого. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один ранен.