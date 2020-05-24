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ООС: с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных

ООС: с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных (4 новости)

«По состоянию на 17:00 24 мая, боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь среди военных ВСУ нет. Об…»

По состоянию на 17:00 24 мая, боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь среди военных ВСУ нет. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня (по состоянию на 17:00 - ред.) вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122-мм артиллерийские системы, минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник:

▪️ с 122-мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки; ▪️ рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; ▪️по окрестностях Красногоровки оккупанты вел...

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Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 18:13 По состоянию на 17:00 24 мая, боевики совершили 7 обстрелов украинских позиций на Донбассе, потерь среди военных ВСУ нет. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения ООС, сообщает…
Прямий Прямий  ·  24.05.20, 18:21 Сегодня, 24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы,…
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