ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных (8 новостей) «Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було»

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня недалеко Новгородского и Новотроицкого. Об этом говорится в вечерней сводке ООС, информирует УНН.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские военные для прекращения враждебной активности применили дежурные огневые средства. "Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина"...

Обновлено в 19:44 Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

Обновлено в 20:25 По ним выпустили снаряды