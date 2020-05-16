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УНН УНН · · Обновлено в 20:25
· Боевики
ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных

ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных (8 новостей)

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було»

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня недалеко Новгородского и Новотроицкого. Об этом говорится в вечерней сводке ООС, информирует УНН.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120-мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные для прекращения враждебной активности применили дежурные огневые средства.

"Потери противника уточняются. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина"...

Обновлено в 19:44 Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

Обновлено в 20:25 По ним выпустили снаряды

ФОТО К НОВОСТИ: «ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных»
Фото ООС: с начала суток боевики выпустили 30 мин по позициям украинских военных
Фото Боевики выпустили 30 мин по позициям ООС на Донбассе
Фото Сепаратисты выпустили 30 мин по позициям ООС
Фото На Донбассе боевики применили минометы, выпустив 30 мин по позициям сил ООС
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