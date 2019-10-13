Операция Турции в Сирии приведет к усилению ИГИЛ, - Меркель (4 новости) «Меркель убеждена, операция Турции грозит привести к перемещению значительного количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению террористической группировки Исламское государство»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила турецкому президенту Реджепу Эрдогану, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии может дестабиилизировать ситуацию в регионе и укрепить позиции террористов ИГИЛ.Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора 13 октября призвала турецкого президента Реджепа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба канцлера.

"В центре разговора была ситуация в северо-восточной Сирии после начала турецкой военной операции. Канцлер высказался за немедленное прекращение операции. Несмотря на законные интересы безопасности Турции, они угрожают вытеснить большие слои местного населения, дестабилизировать регион и укрепить ИГИЛ", говорится в сообщении.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере и северо-востоке Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах", на следующий день минобороны страны сообщило о "ликвидации 415 террористов".

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Евросоюз призвал Турцию остановить "Источник мира". Минфин США предупредил Турцию о санкциях из-за военной операции.

Президент США Дональд Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары. "Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", заявил Трамп. Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки.