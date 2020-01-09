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Оператор ГТС рассчитывает, что Украина сможет снова хранить российский газ

Оператор ГТС рассчитывает, что Украина сможет снова хранить российский газ (4 новости)

«Глава ООО Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассчитывает, что украинская и российская стороны со временем смогут вернуться к вопросу…»

Возможность вернуться к вопросу хранения российского газа в украинских подземных хранилищах связана с "прогрессом в отношениях с "Газпромом", заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Украинская и российская стороны, возможно, со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), заявил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся и к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. То есть, однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно, соответственно, их тоже предлагать. У нас конкурентный тариф, у нас уже понятные условия работы. Я думаю, что если все политические составляющие убрать, то можно начинать и в этом направлении тоже", сказал Макогон.

Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет
Украина, Россия и Евросоюз подписали новый газовый контракт на 5 лет

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа с 1 января 2020 года. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.20, 12:36 Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассчитывает, что украинская и российская стороны со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских…
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