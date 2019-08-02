Оператор "Северного потока-2" заявил, что не намерен останавливать проект из-за санкций США (5 новостей) «Оператор Nord Stream 2 не собирается останавливать проект из-за санкций США»

В заявлении Nord Stream 2 AG подчеркивается, что оператор строящегося газопровода "Северный поток-2" намерен завершить его прокладку, несмотря на угрозу санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает DW.

Подчеркивается, что более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца.

Стоит отметить, днем ранее комитет Сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении компаний и физических лиц, участвующих в строительстве газопровода. Документ отражает обеспокоенность некоторых американских законодателей влиянием России в Европе. Оператор газопровода на данный момент проводит оценку документа, указано в заявлении Nord Stream 2 AG.

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Обновлено в 11:43 Подчеркивается, что более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца.

Обновлено в 13:28 31 июля комитет Сената США по международным отношениям 20 голосами против утвердил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток 2". В документе отражена обеспокоенность ряда законодателей США тем, какое влияние Россия имеет в Европе. В Nord Stream 2 AG уточнили, что оператор занимается оценкой документа.