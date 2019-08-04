Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit (5 новостей) «Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт рассказал, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза»

Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза (Brexit) без какого-либо соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ешворта, для завершения процесса Brexit без какого-либо соглашения правительству необходимо выдвинуть на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

"Правительству придется выдвинуть соответствующий законопроект, чтобы подготовиться к Brexit без соглашений, которого они хотят", - пояснил он.

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Как отметил представитель лейбористов, возможный законопроект, парламент сможет рассмотреть в сентябре и использует все возможности для того, чтобы заблокировать процесс.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появится возможность остановить сделку. Мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства... мы будем работать, чтобы не прекращать ни одной сделки", - отметил Эшворт.