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Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit

Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit (5 новостей)

«Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт рассказал, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза»

Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза (Brexit) без какого-либо соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Ешворта, для завершения процесса Brexit без какого-либо соглашения правительству необходимо выдвинуть на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

"Правительству придется выдвинуть соответствующий законопроект, чтобы подготовиться к Brexit без соглашений, которого они хотят", - пояснил он.

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Как отметил представитель лейбористов, возможный законопроект, парламент сможет рассмотреть в сентябре и использует все возможности для того, чтобы заблокировать процесс.

"Когда в сентябре парламент вернется, у нас появится возможность остановить сделку. Мы будем использовать все доступные нам в парламенте средства... мы будем работать, чтобы не прекращать ни одной сделки", - отметил Эшворт.

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MIGnews MIGnews  ·  04.08.19, 13:39 Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт рассказал, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского союза.
Канал 112 Канал 112  ·  04.08.19, 14:41 Глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт заявил, что британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского Союза (Brexit) без какого-либо соглашения.…
Фокус Фокус  ·  04.08.19, 16:59 Британский парламент намерен в сентябре заблокировать выход Британии из Европейского Союза без какого-либо соглашения. Об этом заявил глава политики здравоохранения Лейбористской партии Джон Эшворт, передает Reuters.…
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