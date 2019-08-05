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"Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала создать в Раде профильный комитет по вопросам Донбасса

"Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала создать в Раде профильный комитет по вопросам Донбасса (4 новости)

«Политическая партия Оппозиционная платформа - За жизнь потребовала создать в Верховной Раде Украины 9-го созыва профильный комитет по вопросам комплексного…»

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует создать профильный Комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей в Верховной Раде ІХ созыва. Об этом стало известно из заявления партии, которое размещено на официальном сайте политической силы. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады, и ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ призывает политические партии, избранных народных депутатов и граждан Украины её поддержать. «На востоке нашей страны шестой год длится вооруженный конфликт. Предыдущая власть не сделала ничего, чтобы его прекратить. Сегодня парламент как верховный институт представительской власти может и должен выступить инициатором разработки законов, необходимых для политического урегулирования конфликта и возвращения страны к мирной жизни. Их перечень зафиксирован в Минских соглашениях, поддержанных резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 от 17 февраля 2015 года, и хорошо всем известен. Это Закон об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, Закон об амнистии, Закон об особенностях выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Закон об автономном статусе для этих территорий», – говорится в заявлении. В партии считают, что политики должны проявить ответственность за граждан Украины, за людей, живущих по обе стороны от линии разграничения. «Жители Донбасса ежедневно подвергаются рискам для жизни, сталкиваются с целым рядом гуманитарных и социальных проблем – разрушенные жилье и инфраструктура, перебои в работе систем жизнеобеспечения, отсутствие работы, социальной защиты, доступного и качественного медобслуживания. Наш долг помочь им в решении этих проблем», – считает руководство партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ». Деятельность профильного Комитета Верховной Рады будет способствовать координации работы различных органов власти, местных администраций с тем, чтобы содействовать реинтеграции временно неподконтрольных территорий, наладить восстановление пострадавшего от боевых действий региона и обеспечить первоочередные потребности его жителей. «Мы готовы активно включиться в работу этого комитета и делегировать своего представителя в его руководство. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ обращается к избранным народным депутатам Украины, представителям политических партий в Верховной Раде IX созыва с призывом откликнуться на это требование общества. Мы не имеем права свернуть на путь предшественников и продолжать вести страну по дороге войны, нищеты и разрухи. Способствовать мирному урегулированию вооруженного конфликта, обеспечить жизнь наших граждан по обе стороны линии разграничения и восстановить мир в Украине – это желания избирателей, и мы не имеем права обмануть их доверие!», – подытожили в ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ. 

ФОТО К НОВОСТИ: «"Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала создать в Раде профильный комитет по вопросам Донбасса»
Фото В оппозиции потребовали создать парламентский комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей
Фото ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует создать в ВР профильный Комитет по вопросам решения проблем Донецкой и Луганской областей
Фото "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала создать в Раде профильный комитет по вопросам Донбасса
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.08.19, 15:25 Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала создать в Верховной Раде Украины 9-го созыва профильный комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей.…
Гордон Гордон  ·  05.08.19, 17:38 В партии считают, что профильный парламентский комитет поможет координировать работу различных органов власти по реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей."Оппозиционная…
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