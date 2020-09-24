Оппозиция Беларуси заявила о прекращении полномочий Лукашенко (3 новости) «Оппозиция Беларуси заявила, что инаугурация президента Александра Лукашенко является прекращением его полномочий.Об этом сообщает Радио Свобода.Координационный совет заявил, что согласно…»

Координационный совет белорусской оппозиции в четверг, 24 сентября, заявил, что инаугурация президента Александра Лукашенко является прекращением его полномочий в качестве главы государства. Соответственно, оппозиция вновь призвала власти республики к переговорам.

Логика Координационного совета следующая. Поскольку 23 сентября Александр Лукашенко принес присягу президента, с этого момента фактически закончился его легитимный пятый срок пребывания в должности. А легитимность шестого срока не признана "ни большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов", ни "большинством стран" мира.

При этом Координационный совет выступает с "общественной инициативой создания в своем лице переговорной площадки для преодоления разразившегося кризиса исключительно в правовом поле". "Власть и общество остро нуждаются в диалоге. Координационный совет создан именно с этой целью. Нас поддерживают сотни тысяч белорусов. Мы готовы к переговорам, обсуждениям и дискуссиям с законными и легитимными органами государственной власти и должностными лицами, избранными либо назначенными. Давайте начнем диалог и не допустим раскола среди белорусов!" - подчеркнули оппозиционеры.

В случае отказа от диалога белорусская оппозиция призвала "все законные органы исполнительной, законодательной и судебной власти, органы местного самоуправления, предпринять все меры по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности республики".

А вот Китай поддержал президента Беларуси Александра Лукашенко после прошедшей в республике церемонии инаугурации.

Ранее сообщалось, что Европейский союз не признает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко легитимной.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина солидарна с позицией ЕС относительно событий, происходящих в Республике Беларусь, и отметил бесперспективность для власти отсутствия диалога с народом.