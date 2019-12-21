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Опубликован протокол газовых переговоров

Опубликован протокол газовых переговоров (4 новости)

«Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Минске…»

Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Берлине и Минске 19 и 20 декабря.

Протокол обнародован на Правительственном портале.

Протокол, составленный на русском языке, подписали: от ЕС - вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, от Украины - помощник президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, от РФ - вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.

Также протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Протокол содержит пакетные договоренности, которые включают продление транзита газа в течение пяти лет, а также урегулирование судебных претензий между сторонами.

В частности, "Газпром" выплатит "Натфтогазу" до 29 декабря 2019 года около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом протокол предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений., в т.ч. иски "Нафтогаза" на 12,2 млрд долларов и на 33 млрд куб. м газа.

Также мировое соглашение будет предусматривать прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины, включая требования об уплате штрафа и пени (7,4 млрд долларов).

Согласно протоколу, "Газпром", обратится к ОО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины в следующих объемах:

2020 г. - 65 млрд куб. м газа;

2021 г. - 40 млрд куб, и газа;

2022 г. -40 млрд куб. м газа:

2023 г. - 40 млрд куб. м газа;

2024 г. - 40 млрд куб. м газа;

при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый "Газпромом" и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Опубликован протокол газовых переговоров»
Фото Опубликован протокол газовых переговоров
Фото Украина обнародовала протокол по газу с Россией
Фото Украина обнародовала протокол по газу с Россией
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ForUm ForUm  ·  21.12.19, 14:40 На сайте правительства в субботу, 21 декабря, опубликован протокол встречи по газу между представителями Евросоюза, Украины и России, а также компаний Оператора ГТС Украины, Нафтогаза и Газпрома.Накануне…
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