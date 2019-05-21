Опубликована яркая фотосессия принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми (7 новостей) «Накануне в Британии открылся цветочный фестиваль, в котором захотела поучаствовать и Кейт Миддлтон. Она самостоятельно посадила и вырастила клумбу»

Кейт Миддлтон в последнее время на слуху. На днях герцогиня стала почетной гостьей лондонского фестиваля цветов Chelsea Flower Garden, где также представила свой проект "Возвращение к природе". Над садом Кейт трудилась вместе с профессиональными дизайнерами, мужем и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. К слову, фото всей семьи в парке несколько дней назад облетели весь интернет, умилив многочисленных поклонников четы по всему миру.

Герцоги Кембриджские и королева Елизавета на прогулке в саду (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Очаровательна: Кейт Миддлтон блистает в платье в горошек на мероприятии в парке Блетчли

Выставка открылась вчера, 20 мая. На мероприятии Кейт появилась в практичном образе: кюлотах, рубашке и кедах, которые были максимально удобны для активностей на свежем воздухе. А вечером она вместе с принцем Уильямом отправилась туда вновь, чтобы показать роскошный природный парк и свое творение 93-летней королеве Елизавете II.

Кейт Миддлтон и королева выбрали наряды с цветочным принтом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для экскурсии обе дамы выбрали более утонченные наряды, подчеркивающие тематику события. Так, Кейт проводила экскурсию в длинном платье с цветочным принтом от Erdem с подчеркнутой линией талии, высоким горлом, укороченными рукавами с оборками и пышной юбкой. Дополнили его бежевые босоножки на танкетке и с завязками. Из украшений Кейт отдала предпочтение серьгам в форме цветов, не забыла она и о любимом аксессуаре – обручальном кольце, а также часам, которые всегда сопровождают герцогиню. Волосы Миддлтон были уложены в подходящее к наряду плетение.

В создании проекта Кейт принимали участие и члены семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Елизавета для посещения сада также выбрала весьма подходящий наряд: светло-зеленое пальто с застежкой-цветочком, под которым проглядывалось платье с цветочными мотивами, белые перчатки и черные туфли. Из аксессуаров королева выбрала нежные жемчужные серьги.

Королева Елизавета, Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Супруг Кейт – принц Уильям, который также приложил руку с проекту Кейт, выбрал для такого события классический наряд. Он был одет в строгий костюм темно-синего цвета и белую рубашку с голубым галстуком. Среди других членов королевской семьи, которые присутствовали на выставке, были замечены Графиня Уэссекская и принцесса Беатрис.

Обновлено в 16:52 Сеть до сих пор взрывают фотографии с последнего выхода Кейт Миддлтон. На фото она вместе с принцем Уильямом и Елизаветой II прогуливаются по парку. Для выхода под открытым небом герцогиня Кембриджская выбрала эффектное платье в цветочный принт от британского бренда…

Обновлено в 18:16 30-летняя француженка Ализе Тевене, с которой уже почти год встречается младший брат Кейт Миддлтон Джеймс, пока не имеет прямого отношения к королевской семье, но в британской прессе уже заговорили об «эффекте Ализе». Об этом сообщает Daily Mail. Желтое платье с принтом в стиле 1970-х годов от недорогого шведского бренда H&M стоимостью всего 49.99 фунтов стерлингов (около 63 долларов), в котором Тевене появилась вместе с Джеймсом Миддлтоном на свадьбе двоюродной племянницы Елизаветы II Габриэллы Виндзор, вызвало настоящий ажиотаж среди модниц. Его раскупили в магазинах за считанные часы. А вскоре особо предприимчивые дельцы начали предлагать его на сайте eBay по цене, вдвое превышающей его изначальную стоимость. Голубое платье от Kate Spade стоимостью 885 долларов, в котором на венчание леди Габриэллы явилась Пиппа Миддлтон, также почти сразу же расхватали.