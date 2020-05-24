Опубликованы новые кадры с места гибели нардепа Давыденко: фото 18+

Нардеп от группы "Доверие" Валерий Давиденко, которого нашли мертвым 23 мая в его офисе в центре Киева, одолжил некоему лицу $500 тыс., другому - еще $1 млн.
Об этом говорится в электронной декларации Давыденко за 2018, размещенной на сайте НАЗК.
Бизнес нардепа оформлен на его мать Валентину Николаевну. На ней официально задекларировано и больше всего в семье наличности.
В декларации Давыденко указал двух дочерей, мать и жену, с которой официально не состоял в браке. У семьи есть квартиры, дом, офисы в Киеве и Черниговской области, земельные участки.
Нардеп любил дорогие часы. В декларации их указал шесть штук - два Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, два Rolex, Audemars Piguet.
Один легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 записан на мать нардепа, другой - Infiniti FX50 - на жену.
Предприятия (преимущественно аграрные) зарегистрированы на мать нардепа. В позапрошлом году она продала одно из обществ за 3 млн грн. Наличными она получила $615 тыс. и 117 тыс. грн.
Валерия Давиденко нашли мертвым вечером субботы, 23 мая, в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой. Полиция расследует уголовное производство по статье об умышленном убийство, однако могут переквалифицировать дело на самоубийство. Причины и мотивы пока неизвестны.