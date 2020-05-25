Опять на заработки: в Польшу прибыл первый чартер с украинскими работниками

24 мая, в воскресенье, в Варшаву прибыл первый чартерный рейс с украинскими работниками, организованный польской компанией по международному трудоустройству Gremi Personal совместно с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Разрешение на перелет было получено у официальных властей Польши и Украины, сообщили в компании. На борту самолета находилось 178 граждан Украины. После прилета они отправились на двухнедельный карантин в карантинные центры. Согласно требованию украинских властей, со всеми работниками заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19. Отмечается, что на обратном пути из Варшавы в Киев, данный авиационный борт будет использован МИД Украины в качестве эвакуационного для граждан Украины. Рейс был организован в связи с большим запр...