  1. Главная
  2. Новости
  3. ОПЗ заработал после годового простоя
Фокус Фокус · · Обновлено в 13:10
· Facebook · Работа · Директор · Заместитель · Одесский припортовый завод
ОПЗ заработал после годового простоя

ОПЗ заработал после годового простоя (5 новостей)

«ОПЗ не работал из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией «Всеукраинская энерго компания»»

Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида после более чем годового простоя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. "После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - отметил он. Щуриков уточнил, что завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг". "Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа в месяц", - объяснил Щуриков. Отметим, ОПЗ - один из крупнейших на Украине производителей аммиака. Предприятие также специализируется на производстве карбамида, азотных удобрений и выполняет роль единственного в стране пункта перевалки аммиака на морские суда. Кроме того, ОПЗ - монополист украинского рынка приема, охлаждения и перегрузки аммиака и является конечным звеном аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.

Обновлено в 12:42 ОПЗ не работал из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией «Всеукраинская энерго компания»

Обновлено в 13:10 "После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепок, можно сказать, что мы на финишной прямой", - сообщил Щуриков.

ФОТО К НОВОСТИ: «ОПЗ заработал после годового простоя»
Фото ОПЗ заработал после годового простоя
Фото Одесский припортовый завод возобновил работу после годового простоя (видео)
Фото Одесский припортовый завод возобновил работу после длительного простоя
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.19, 10:28 Одесский припортовый завод (ОПЗ), который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида. Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице…
Главком Главком  ·  05.08.19, 12:42 ОПЗ не работал из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией «Всеукраинская энерго компания»
РБК Украина РБК Украина  ·  05.08.19, 13:10 Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, который длился больше года. Об этом сообщил в Facebook заместитель директора предприятия Николай Щуриков.Производство…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иди отсюда, оккупант: на Донбассе поставили на место российского пропагандиста

Иди отсюда, оккупант: на Донбассе поставили на место российского пропагандиста
В сети показали развалины Широкино

В сети показали развалины Широкино
Одесский припортовый завод возобновил работу после годового простоя (видео)

Одесский припортовый завод возобновил работу после годового простоя (видео)
Могильов каже, що перед анексією Криму не помічав проросійських настроїв

Могильов каже, що перед анексією Криму не помічав проросійських настроїв
Фабрика клонів. В Україні триває облава на фейкових «слуг народу»

Фабрика клонів. В Україні триває облава на фейкових «слуг народу»
ЛЕОНЕНКО: «В матче Шахтер – Карпаты можно было выпускать и моих котов»

ЛЕОНЕНКО: «В матче Шахтер – Карпаты можно было выпускать и…
Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы

Любовница короля Таиланда официально получила статус наложницы
Угрожали пистолетом: в Харькове трое мужчин ограбили турецкого бизнесмена

Угрожали пистолетом: в Харькове трое мужчин ограбили турецкого бизнесмена
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.