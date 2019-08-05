ОПЗ заработал после годового простоя

Одесский припортовый завод (ОПЗ) начал запуск производства аммиака и карбамида после более чем годового простоя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. "После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - отметил он. Щуриков уточнил, что завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг". "Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа в месяц", - объяснил Щуриков. Отметим, ОПЗ - один из крупнейших на Украине производителей аммиака. Предприятие также специализируется на производстве карбамида, азотных удобрений и выполняет роль единственного в стране пункта перевалки аммиака на морские суда. Кроме того, ОПЗ - монополист украинского рынка приема, охлаждения и перегрузки аммиака и является конечным звеном аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.

Обновлено в 12:42 ОПЗ не работал из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией «Всеукраинская энерго компания»

Обновлено в 13:10 "После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепок, можно сказать, что мы на финишной прямой", - сообщил Щуриков.