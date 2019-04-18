Орбан предлагал Польше принять участие в разделении территории Украины, - польский политик Нитрас

Депутат польского парламента от Гражданской платформы Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал Варшаву принять участие в разделе украинской территории после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, но Польша не стремится к дестабилизации ситуации в Европе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве принять участие в разделе Украины. Об этом заявил депутат польского Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас в интервью польскому интернет-изданию Onet, опубликованном 18 апреля.

По словам политика, Орбан призывал Варшаву захватить часть украинских земель во время "украинского кризиса" и поделить их между странами. Однако Польша не хочет дестабилизации ситуации в Европе.

Премьер Венгрии "мечтает пересмотреть границы европейских стран, как [президент России] Владимир Путин", он опасен, умен и интеллигентен, отметил Нитрас.

По его словам, Венгрия "очень опасная страна" с большим историческим комплексом, которая "мечтает о демонтаже" послевоенного порядка.

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16 марта 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины РФ начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении.

Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения. При этом Будапешт не протестовал против присутствия главы МИД Украины на министерском заседании НАТО.