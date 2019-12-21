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Экономика и финансы
Гордон Гордон ·
Оржель: "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца года

Оржель: "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца года (3 новости)

«По словам министра, при этом должны быть выполнены достигнутые сторонами и зафиксированные в протоколе договоренности»

Договоренности между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" предусматривают пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей, сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.На переговорах в Минске 20 декабря Украина и РФ договорились урегулировать вопрос будущих арбитражных споров по газу. Об этом на брифинге 21 декабря сказал министр энергетики и защиты окуржающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это потенциальная возможность выигрыша. Но у нас есть видение, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей. То есть, решение о $3 млрд. четко определено, а решения о других будут в рамках пакета отозваны", сказал министр.

Он заявил, что РФ выплатит Украине $3 млрд. по решению Стокгольмского арбитража.

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20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

ФОТО К НОВОСТИ: «Оржель: "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца года»
Фото Оржель: "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца года
Фото Оржель заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" отзовут новые встречные иски из арбитража
Фото Оржель: Украина может получить от "Газпрома" по решению арбитража $3 миллиарда уже до конца года
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Униан Униан  ·  21.12.19, 12:59 По словам министра, при этом должны быть выполнены достигнутые сторонами и зафиксированные в протоколе договоренности.
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