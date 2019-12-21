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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:37
· Россия · Транзит газа · Газ · Брифинг
Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу

Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу (10 новостей)

«Договор о транзите на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель»

Министр энергетики Алексей Оржель на брифинге в субботу, 21 декабря, рассказал о достигнутых с Россией соглашениях по транзиту газа, а также судебных спорах.

Он подтвердил, что транзитный договор будет подписан на 5 лет. Объем транзита газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Контракт предусматривает пролонгацию на таких же условиях на десять лет.

При этом тариф на транзит будет расти, сообщил Оржель. Его определит регулятор.

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Оржель сообщил, что Газпром выплатит Нафтогазу около 3 миллиардов долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Это может произойти до конца года.

Тем временем, Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о продолжении переговоров с Газпромом по реализации достигнутых вчера договоренностей.

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Обновлено в 14:04 Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини. "Мы

Обновлено в 16:37 Пакетное решение по транзиту российского газа через Украину предусматривает выплату компанией "Газпром" (Россия) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца, после чего Украина пересмотрит позиции от

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Фото Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу
Фото Договор о транзите на 5 лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет – глава Минэкоэнерго
Фото Договор о транзите на 5 лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет – глава Минэкоэнерго
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РБК Украина РБК Украина  ·  21.12.19, 12:26 Договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.12.19, 12:40 Договор о транзите на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.12.19, 12:45 Договор о транзите на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  21.12.19, 13:03 Договор о транзите на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель. "Транзит на пять лет с возможностью пролонгации на тех условиях, которые…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.12.19, 14:04 Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.12.19, 16:37 Пакетное решение по транзиту российского газа через Украину предусматривает выплату компанией "Газпром" (Россия) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного…
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