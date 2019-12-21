Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу

Министр энергетики Алексей Оржель на брифинге в субботу, 21 декабря, рассказал о достигнутых с Россией соглашениях по транзиту газа, а также судебных спорах.
Он подтвердил, что транзитный договор будет подписан на 5 лет. Объем транзита газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.
Контракт предусматривает пролонгацию на таких же условиях на десять лет.
При этом тариф на транзит будет расти, сообщил Оржель. Его определит регулятор.
Оржель сообщил, что Газпром выплатит Нафтогазу около 3 миллиардов долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Это может произойти до конца года.
Тем временем, Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о продолжении переговоров с Газпромом по реализации достигнутых вчера договоренностей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обновлено в 14:04 Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини. "Мы
Обновлено в 16:37 Пакетное решение по транзиту российского газа через Украину предусматривает выплату компанией "Газпром" (Россия) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца, после чего Украина пересмотрит позиции от