Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу (10 новостей) «Договор о транзите на пять лет будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель»

Министр энергетики Алексей Оржель на брифинге в субботу, 21 декабря, рассказал о достигнутых с Россией соглашениях по транзиту газа, а также судебных спорах.

Он подтвердил, что транзитный договор будет подписан на 5 лет. Объем транзита газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Контракт предусматривает пролонгацию на таких же условиях на десять лет.

При этом тариф на транзит будет расти, сообщил Оржель. Его определит регулятор.

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Оржель сообщил, что Газпром выплатит Нафтогазу около 3 миллиардов долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Это может произойти до конца года.

Тем временем, Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о продолжении переговоров с Газпромом по реализации достигнутых вчера договоренностей.

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