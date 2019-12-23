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Ощадбанк будет закрывать отделения: подробности

Ощадбанк будет закрывать отделения: подробности (6 новостей)

«Государственный Ощадбанк планирует сократить число отделений с 2,4 тысячи до 1,8-2 тысяч в 2020 году. Об этом сообщила глава наблюдательного…»

В ходе оптимизации сети Ощадбанка в 2020 году количество филиалов и отделений планируется сократить с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс. Об этом в интервью изданию FinClub сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин. Она также сказала, что банк уже обновил около 650 отделений, но около 1,8 тыс. филиалов все еще работают по-старому. Затягивать процесс обновления отделений в банке не намерены из-за того, что это негативно влияет на эффективность работы. Апин добавила, что в финучреждении также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим. По данным на 1 июля 2029 года больше всего отделений было по-прежнему в государственных Ощадбанке (2487) и Приватбанке (1987). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен банк Аваль" (502) и УкрСиббанк (298). На пятом месте находится "Альфа-банк" (250). Топ-20 банков по количеству отделений (данные НБУ) Как ранее сообщал Фокус: За первые 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, превысив в 3,5 раз показатель за аналогичный период прошлого года. Украинские банки все еще не придерживаются многих положений закона о потребительском кредитовании, несмотря на некоторые улучшения. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора". В Киеве 30 ноября взорвали и ограбили отделение Ощадбанка.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 16:58 Ощадбанк планирует закрыть около 600 отделений. "Сейчас работают 2,4 тысячи отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. В то же время клиентам по всей территории Украины будут доступны все…
Капитал Капитал  ·  23.12.19, 17:26 Государственный Ощадбанк планирует сократить число отделений с 2,4 тысячи до 1,8-2 тысяч в 2020 году. Об этом сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин в интервью…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.12.19, 17:48 Ощадбанк объявил планы на следующий год: будут закрывать отделения по всей Украине. Клиенты от изменений не пострадают. Государственный Ощадбанк думает уменьшить количество своих отделений по всей Украине.…
Finance Finance  ·  23.12.19, 17:49 Государственный Ощадбанк планирует сократить число отделений с 2,4 тысячи до 1,8-2 тысяч в 2020 году. Об этом сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин. ”У нас сейчас 2,4 тыс. отделений.…
UBR.ua UBR.ua  ·  23.12.19, 19:43 Государственный Ощадбанк собрался закрыть до 600 отделений, сократив свою сеть с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс точек, сообщила глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин в интервью FinClub. По ее словам,…
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