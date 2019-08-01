Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов

Ощадбанк выиграл в суде дело о задолженности компании Константина Жеваго "АвтоКрАЗ" и отсудил акции пяти компаний. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда. Северный апелляционный суд поддержал позицию государственного банка и присудил ему возмещение задолженности по кредиту в размере 899,4 млн грн ($36 млн). Эту компенсацию банк получил путем конфискации акций пяти компаний: "Полтавский автоагрегатный завод", "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", "Херсонский завод карданных валов", "Симферопольский завод авторулей" и "Каменец-Подольськоавтоагрегат". Ощадбанк, как сообщается, сможет получить компенсацию путем продажи акций этих заводов. Как ранее сообщал Фокус: 26 ноября Арбитражный суд Парижа удовлетворил требование о компенсации убытков "Ощадбанка", причиненных в результате аннексии Крыма. Россия отказалась признавать решение парижского суда. Минюст РФ пообещал "принимать все необходимые меры" для защиты в этой истории интересов России.