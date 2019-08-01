  1. Главная
  2. Новости
  3. Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов
Фокус Фокус ·
· Суд · Ощадбанк · Акция · Задолженность
Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов

Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов (4 новости)

«Ощадбанк отсудил у ПАО АвтоКрАЗ Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен»

Ощадбанк выиграл в суде дело о задолженности компании Константина Жеваго "АвтоКрАЗ" и отсудил акции пяти компаний. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда. Северный апелляционный суд поддержал позицию государственного банка и присудил ему возмещение задолженности по кредиту в размере 899,4 млн грн ($36 млн). Эту компенсацию банк получил путем конфискации акций пяти компаний: "Полтавский автоагрегатный завод", "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", "Херсонский завод карданных валов", "Симферопольский завод авторулей" и "Каменец-Подольськоавтоагрегат". Ощадбанк, как сообщается, сможет получить компенсацию путем продажи акций этих заводов. Как ранее сообщал Фокус: 26 ноября Арбитражный суд Парижа удовлетворил требование о компенсации убытков "Ощадбанка", причиненных в результате аннексии Крыма. Россия отказалась признавать решение парижского суда. Минюст РФ пообещал "принимать все необходимые меры" для защиты в этой истории интересов России.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  01.08.19, 15:12 Ощадбанк отсудил у ПАО "АвтоКрАЗ" Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.08.19, 15:16 Ощадбанк отсудил у ПАО АвтоКрАЗ акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает Finbalance. Отмечается, что Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить…
Капитал Капитал  ·  01.08.19, 15:32 Ощадбанк отсудил у ПАО «АвтоКрАЗ» Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен. Об этом сообщает Finbalance. Отмечается, что Северный апелляционный…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Все будет очень быстро: в Зеленского дали прогноз относительно нового Кабмина

Все будет очень быстро: в Зеленского дали прогноз относительно нового…
&quot;У складних проблем немає простих рішень&quot;: друга порція порад новим депутатам від Супрун

"У складних проблем немає простих рішень": друга порція порад новим…
Шрі-Ланка тимчасово скасувала плату за візи для українців

Шрі-Ланка тимчасово скасувала плату за візи для українців
Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики

Стальной пресс: Оля Полякова показала свои кубики
Землю продавати будемо! Хто влаштував «сюрприз» для виборців Зеленського?

Землю продавати будемо! Хто влаштував «сюрприз» для виборців Зеленського?
В Британии сильные дожди вызвали наводнение

В Британии сильные дожди вызвали наводнение
С пометкой &quot;самоубийство&quot;: на одесских Черемушках обнаружили труп

С пометкой "самоубийство": на одесских Черемушках обнаружили труп
Пользователи Фейсбука уличили мэра Днепра в дешёвом пиаре

Пользователи Фейсбука уличили мэра Днепра в дешёвом пиаре
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.