Ощадбанк запустил платежный платежный сервис Apple Pay

Сегодня в 16:30

Государственный "Ощадбанк" (Киев) стал вторым украинским банком, который запустил платежный сервис Apple Pay. Об этом в Facebook заявил глава банка Андрей Пышный.

"Apple Pay + Оschadbank. DONE! Мы сделали Apple Pay доступным для всех!", - отметил он.

Параллельно с этим заявлением на сайте "Ощадбанка" появилась детальная информация о том, как воспользоваться новой услугой.

Итак, согласно сообщению банка, настроить Apple Pay можно легко и быстро через мобильное приложение "Ощад 24/7".

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При этом важно помнить, что в числе устройств, которые поддерживают приложение iPhone SE, iPhone 6 и более новые, а также Apple Watch.

Если доступа к "Ощад 24/7" через телефон у вас нет, Apple Pay можно настроить и другим способом:

1. В приложении Wallet нажать на плюсик в правом верхнем углу.

2. Отсканировать свою карту через камеру или внести данные вручную.

3. Согласится с условиями пользования услугой.

4. Завершить проверку с помощью SMS

5. Apple Pay готов к использованию.

Подобная процедура настройки Apple Pay и для Apple Watch:

1. Откройте программу Apple Watch на iPhone и перейдите на вкладку "Мои часы".

2. Нажмите "Wallet и Apple Pay".

3. Чтобы добавить новую карточку выберите "Кредитная или дебетовая карта".

4. При добавлении карт с других устройств или недавно удаленных необходимо их выбрать, а затем ввести защитный код (CVV2 / CVC2) этих карт.

5. Выберите способ проверки своей карточки для Apple Pay (по умолчанию - это смс сообщения) и нажмите "Далее".

6. После получения кода-подтверждение введите его в соответствующее поле, в случае если не произошла автоподстановка, и нажмите "Готово".

7. Apple Pay готов к использованию.

Как оплачивать с помощью Apple Pay, иллюстрируется в видео.

В банке утверждают, что использование новой услуги сделает финансовые операции более легкими, ведь с помощью Apple Pay оплачивать покупки можно мгновенно.

При этом, сохраняется полная безопасность - карточные реквизиты не сохраняются на гаджетах и не передаются при оплате торговцу.

Также важно, что сервис работает без интернета.