Ощадбанк запустил платежный платежный сервис Apple Pay

Государственный "Ощадбанк" (Киев) стал вторым украинским банком, который запустил платежный сервис Apple Pay. Об этом в Facebook заявил глава банка Андрей Пышный.
"Apple Pay + Оschadbank. DONE! Мы сделали Apple Pay доступным для всех!", - отметил он.
Параллельно с этим заявлением на сайте "Ощадбанка" появилась детальная информация о том, как воспользоваться новой услугой.
Итак, согласно сообщению банка, настроить Apple Pay можно легко и быстро через мобильное приложение "Ощад 24/7".
При этом важно помнить, что в числе устройств, которые поддерживают приложение iPhone SE, iPhone 6 и более новые, а также Apple Watch.
Если доступа к "Ощад 24/7" через телефон у вас нет, Apple Pay можно настроить и другим способом:
1. В приложении Wallet нажать на плюсик в правом верхнем углу.
2. Отсканировать свою карту через камеру или внести данные вручную.
3. Согласится с условиями пользования услугой.
4. Завершить проверку с помощью SMS
5. Apple Pay готов к использованию.
Подобная процедура настройки Apple Pay и для Apple Watch:
1. Откройте программу Apple Watch на iPhone и перейдите на вкладку "Мои часы".
2. Нажмите "Wallet и Apple Pay".
3. Чтобы добавить новую карточку выберите "Кредитная или дебетовая карта".
4. При добавлении карт с других устройств или недавно удаленных необходимо их выбрать, а затем ввести защитный код (CVV2 / CVC2) этих карт.
5. Выберите способ проверки своей карточки для Apple Pay (по умолчанию - это смс сообщения) и нажмите "Далее".
6. После получения кода-подтверждение введите его в соответствующее поле, в случае если не произошла автоподстановка, и нажмите "Готово".
7. Apple Pay готов к использованию.
Как оплачивать с помощью Apple Pay, иллюстрируется в видео.
В банке утверждают, что использование новой услуги сделает финансовые операции более легкими, ведь с помощью Apple Pay оплачивать покупки можно мгновенно.
При этом, сохраняется полная безопасность - карточные реквизиты не сохраняются на гаджетах и не передаются при оплате торговцу.
Также важно, что сервис работает без интернета.