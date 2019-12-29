Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ

Осенний призыв завершен, 9 000 человек призваны для службы в Вооруженных силах. Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на начальника отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск Николая Качаненко.

По его словам, нынешняя призывная кампания проходила гораздо более организованно, чем предыдущая, хотя приходилось устраивать совместные рейды сотрудников военкоматов и полиции, чтобы выполнить план призыва.

В целом призвано 15 200 юношей, из которых, как и предполагалось, 9 000 пополнят военные части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3 340 призывников подписали контракт. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

В ходе осенней призывной кампании планировалось привлечь более 15 000 призывников срочной военной службы. Отправлять в зону проведения операции объединенных сил их не будут.

В 2018 году срок осеннего призыва продлили до декабря с целью качественного отбора в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.