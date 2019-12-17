  1. Главная
  2. Новости
  3. Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы/"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым
ITC.ua ITC.ua · · Обновлено в 12:50
· Академия
Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы/"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым

Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы/"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым (6 новостей)

«Среди претендентов 10 кинолент»

Как и было запланировано, вечером 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Увы, драма «Домой» / Evge режиссера Наримана Алиева, выдвинутая украинским Оскаровским комитетом, в шорт-лист не вошла. Хорошей новостью является то, что в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии в ...

Обновлено в 12:28 92-я церемония награждения «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.

Обновлено в 12:50 Снятые в России полнометражная кинолента "Дылда", документальный фильм "Акварель" и короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попали в короткий список кинопремии "Оскар".

ФОТО К НОВОСТИ: «Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы/"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым»
Фото Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы/"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым
Фото "Оскар 2020": обнародованы международные фильмы, которые попали в шорт-лист премии
Фото "Оскар"-2020: объявлен шорт-лист в номинации "Международный полнометражный фильм"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  17.12.19, 10:52 Американская киноакадемия объявила шорт-лист в номинации "Лучший международный художественный
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 11:50 Американский кинематограф вовсю готовится к взрывному событию – Оскару-2020. Так, накануне, 16 декабря, в США выбирали ленты, которые попали в престижный шорт-лист номинации "Международный полнометражный…
ТСН ТСН  ·  17.12.19, 12:22 Среди претендентов 10 кинолент.
Телеграф Телеграф  ·  17.12.19, 12:28 92-я церемония награждения «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  17.12.19, 12:50 Снятые в России полнометражная кинолента "Дылда", документальный фильм "Акварель" и короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попали в короткий список кинопремии "Оскар". Номинантов объявят…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский трейлер &quot;На высотах Нью-Йорка&quot;: подробности сюжета (Видео)

Украинский трейлер "На высотах Нью-Йорка": подробности сюжета (Видео)
Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС

Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС
Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на территории &quot;Реала&quot;

Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на…
Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить &quot;Карпаты&quot;

Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить "Карпаты"
Протестующие против земельной реформы аграрии перекрыли трассу &quot;Одесса- Киев&quot;

Протестующие против земельной реформы аграрии перекрыли трассу "Одесса- Киев"
Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)

Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами

Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами
Спас уже спящих детей: сотрудник &quot;Инфоксводоканала&quot; предотвратил взрыв в Одессе, - ФОТО

Спас уже спящих детей: сотрудник "Инфоксводоканала" предотвратил взрыв в Одессе,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.