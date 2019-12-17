Оскар объявил шорт-лист в номинации "Лучший иностранный фильм": решилась судьба украинской драмы/"Додому" Наримана Алиева - драма о крымском татарине, который везет убитого в АТО сына в родной Крым (6 новостей) «Среди претендентов 10 кинолент»

Как и было запланировано, вечером 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Увы, драма «Домой» / Evge режиссера Наримана Алиева, выдвинутая украинским Оскаровским комитетом, в шорт-лист не вошла. Хорошей новостью является то, что в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии в ...

Обновлено в 12:28 92-я церемония награждения «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.

Обновлено в 12:50 Снятые в России полнометражная кинолента "Дылда", документальный фильм "Акварель" и короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попали в короткий список кинопремии "Оскар".