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Ослабление карантина. Кличко рассказал, что откроют после 22 мая

Ослабление карантина. Кличко рассказал, что откроют после 22 мая (3 новости)

«Открытие крупных торговых центров последует за открытием метро до конца мая»

После 22 мая в Киеве начнется новый этап ослабления коронавирусного карантина. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

При условии соблюдения противоэпидемиологических мер в городе начнут работать:

Промышленные рынки

Большие магазины площадью до 1000 квадратных метров

Спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов

Также мэр добавил, что после 22 мая общественный наземный транспорт начнет работать в обычном режиме. По словам Кличко, власти готовы возобновить работу метро с 25 мая и ждут соответствующего разрешения от Кабмина.

5 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы. 

Вчера сообщалось, что резкий рост заболеваемости зафиксирован в Ирпенском регионе Киевской области. 

За минувшие сутки Киевская область обошла по числу заболевших Ивано-Франковскую.

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Факты Факты  ·  18.05.20, 12:34 Открытие крупных торговых центров последует за открытием метро до конца мая
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