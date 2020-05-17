Ослабление ограничений: Австрия открыла границы с тремя странами

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В Турции официально заявили, что снимают ограничения на медицинские услуги для граждан 31 страны. Ограничения снимают уже 20 мая 2020 года, таким образом, гражданам этих стран, среди которых есть и Украина, разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях.

Решение принято правительством Турции в рамках мероприятий по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией. Разрешение получили граждане Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Кроме того, определен и перечень услуг, которыми смогут воспользоваться прибывающие больные. Это: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга. При этом пересекать границу разрешили только пациентам с негативным результатов теста на коронавирус.

Также отмечается, что информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля, и только после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.

По состоянию на 16 мая в мире насчитывается 4 628 724 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число жертв достигло отметки 308 645, а почти 1,76 миллионов человек выздоровели.

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