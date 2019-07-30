Основатель клиники Борис назначен советником президента (5 новостей) «Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Михаила Радуцкого, который может стать министром здравоохранения. Об этом говорится в указе №564…»

Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины, назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого, который прошел в Верховную Раду девятого созыва под 18-м номером списка партии "Слуга народа".

"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)", сказано в указе № 564, опубликованном на сайте президента.

Руководитель штаба "Слуги народа" Александр Корниенко в июле говорил, что Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения Украины. "У него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", отмечал Корниенко.

Сам Радуцкий в июне заявлял, что не претендует на этот пост.

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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов, в парламент проходят пять партий: пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича 13,05%, "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко 8,18%, "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 8,10%, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука 5,82%. Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех протоколов с мокрыми печатями.

Обновлено в 19:07 "Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)", сказано в указе № 564, опубликованном на сайте президента.

Обновлено в 20:24 Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Михаила Радуцкого, который может стать министром здравоохранения. Об этом говорится в указе №564 от 30 июля, передают Українськi Новини. Радуцкий включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №18. Он является президентом