Основатель Twitter отдаст все свое состояние на благотворительность

Основатель и руководитель компании Twitter Джек Дорси хочет до конца жизни отдать все свои деньги на благотворительность.
Об этом он сообщил в подкасте экс-претенденту на пост президента США Эндрю Яну, пишет CNBC.
"Я живу по принципу, что все связано, поэтому если кому-то больно, мне тоже больно. Я хочу быть уверен, что делаю все, что могу, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Я хочу видеть изменения, пока живу", - отметил Дорси.
В апреле он объявил, что пожертвовал $ 1 млрд на борьбу с коронавирусов. Тогда он сказал, что пожертвует капиталом в кампании Square, чтобы помочь организациям, которые изучают коронавирус.
По состоянию на 21 мая миллиардер направил более $85 млн разным организациям - о пожертвовании он отчитывается в отдельном Google-документе.
Сейчас состояние Джека Дорси оценивают в $4,9 млрд, он занимает 413-е место в рейтинге самых богатых людей мира.
Капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе. 32-летний аргентинец пожертвовал 1 млн больнице, которая занимается изучением Covid-19.