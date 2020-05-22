Основатель Twitter отдаст все свое состояние на благотворительность (3 новости) «Американец хочет застать при жизни изменения в мире»

Основатель и руководитель компании Twitter Джек Дорси хочет до конца жизни отдать все свои деньги на благотворительность.

Об этом он сообщил в подкасте экс-претенденту на пост президента США Эндрю Яну, пишет CNBC.

"Я живу по принципу, что все связано, поэтому если кому-то больно, мне тоже больно. Я хочу быть уверен, что делаю все, что могу, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Я хочу видеть изменения, пока живу", - отметил Дорси.

В апреле он объявил, что пожертвовал $ 1 млрд на борьбу с коронавирусов. Тогда он сказал, что пожертвует капиталом в кампании Square, чтобы помочь организациям, которые изучают коронавирус.

По состоянию на 21 мая миллиардер направил более $85 млн разным организациям - о пожертвовании он отчитывается в отдельном Google-документе.

Сейчас состояние Джека Дорси оценивают в $4,9 млрд, он занимает 413-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе. 32-летний аргентинец пожертвовал 1 млн больнице, которая занимается изучением Covid-19.