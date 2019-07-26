"Основной инстинкт". Астафьева выпустила ролик. Видео

РБК Украина · 26.07.19, 17:16

Даша Астафьева приятно порадовала многотысячную армию поклонников. Совсем недавно вышел новый трек певицы под названием "Основной инстинкт", а уже сегодня увидела свет его визуальная интерпретация.Это…