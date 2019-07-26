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Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ · · Обновлено в 17:16
· Песня
"Основной инстинкт". Астафьева выпустила ролик. Видео

"Основной инстинкт". Астафьева выпустила ролик. Видео (3 новости)

«Украинская певица Даша Астафьева YouTube-канале презентовала лирик-видео на трек Основной инстинкт. В описании ролика пресс-служба сообщила ГОРДОН, что клип был вдохновлен…»

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Обновлено в 17:16 Даша Астафьева - Основной инстинкт

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Гордон Гордон  ·  26.07.19, 14:10 Украинская певица Даша Астафьева YouTube-канале презентовала лирик-видео на трек "Основной инстинкт". В описании ролика пресс-служба сообщила "ГОРДОН", что клип был вдохновлен эстетикой режиссера…
РБК Украина РБК Украина  ·  26.07.19, 17:16 Даша Астафьева приятно порадовала многотысячную армию поклонников. Совсем недавно вышел новый трек певицы под названием "Основной инстинкт", а уже сегодня увидела свет его визуальная интерпретация.Это…
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