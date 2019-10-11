Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев

Gazeta.ua · 11.10.19, 20:17

56% украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" для Донбасса. Вместе с тем 26% опрошенных поддерживают "особый статус". Об этом свидетельствуют результаты…