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Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев

Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев (4 новости)

«Обнародованы результаты опроса»

Большинство украинцев не поддерживают предоставление "особого статуса" для Донбасса.

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Обозреватель Обозреватель  ·  11.10.19, 19:13 Обнародованы результаты опроса
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.10.19, 20:17 56% украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" для Донбасса. Вместе с тем 26% опрошенных поддерживают "особый статус". Об этом свидетельствуют результаты…
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Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев

Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев
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