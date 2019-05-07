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Осталось трое детей: известный харьковский волонтер покончил с собой

Осталось трое детей: известный харьковский волонтер покончил с собой (5 новостей)

«Волонтер Максим Курчашов помогал 92-й бригаде»

6 мая в Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов. Ему было 45 лет, а 10 мая харьковчанин должен был отметить 46-й день рождения. У погибшего остались жена и трое дочерей. Об этом сообщают «Факты». Курчашов активно помогал армии с самого начала боевых действий на востоке Украины. Кроме волонтерства для 92-й бригады, харьковчанин развивал свой бизнес по обслуживанию офисов. «Ушел из жизни харьковский волонтер Максим Курчашов… Человек был очень искренним и, хоть он был сам русским по национальности, но был истинным патриотом Украины. Также имел золотые руки — сам шил маскхалаты и готовил разные устройства для солдат. Разработал простое и эффективное устройство для остановки крови у раненых. Отдавал себя всего своему делу и защите Украины от захватчиков. Отдавал последнее для дела, в которое верил», — вспоминает товарищ погибшего Роман Шимко. «Максим Курчашов был примером для многих… Максим сделал больше за 5 лет, чем многие за всю свою жизнь», — признает ветеран АТО Леонид Маслов. Бойцы вспоминают, что еще на прошлой неделе Максим Курчашов отправлял на фронт экипировку.

ФОТО К НОВОСТИ: «Осталось трое детей: известный харьковский волонтер покончил с собой»
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  07.05.19, 09:03 Волонтер Максим Курчашов умер в Харькове в понедельник, 6 мая. Ветеран АТО Леонид Маслов рассказал, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает KHARKIV Today.Максиму Курчашову 10 мая должно было исполниться…
Униан Униан  ·  07.05.19, 10:05 Волонтер Максим Курчашов помогал 92-й бригаде.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 10:30 В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов.
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  07.05.19, 10:31 Волонтер Максим Курчашов, который помогал украинской армии, покончил жизнь самоубийством в Харькове. У него осталась жена и трое детей. Об этом сообщили в Facebook. На странице погибшего мужчину называют…
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