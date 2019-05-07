Осталось трое детей: известный харьковский волонтер покончил с собой

6 мая в Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов. Ему было 45 лет, а 10 мая харьковчанин должен был отметить 46-й день рождения. У погибшего остались жена и трое дочерей. Об этом сообщают «Факты». Курчашов активно помогал армии с самого начала боевых действий на востоке Украины. Кроме волонтерства для 92-й бригады, харьковчанин развивал свой бизнес по обслуживанию офисов. «Ушел из жизни харьковский волонтер Максим Курчашов… Человек был очень искренним и, хоть он был сам русским по национальности, но был истинным патриотом Украины. Также имел золотые руки — сам шил маскхалаты и готовил разные устройства для солдат. Разработал простое и эффективное устройство для остановки крови у раненых. Отдавал себя всего своему делу и защите Украины от захватчиков. Отдавал последнее для дела, в которое верил», — вспоминает товарищ погибшего Роман Шимко. «Максим Курчашов был примером для многих… Максим сделал больше за 5 лет, чем многие за всю свою жизнь», — признает ветеран АТО Леонид Маслов. Бойцы вспоминают, что еще на прошлой неделе Максим Курчашов отправлял на фронт экипировку.