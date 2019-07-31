Остров Крит всколыхнуло землетрясение

На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Ekathimerini. "В среду на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3", - говорится в сообщении. Как отмечается, стихийное бедствие случилось в 7:39 на северо-западе острова на глубине в 170 км. Пока нет информации о пострадавших или ущербе. Однако, по данным СМИ, землетрясение было ощутимо ...

Сообщение На Крите произошло мощное землетрясение появились сначала на Прямий.

Обновлено в 13:10 Отмечается, что землетрясение, которое ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите, произошло около 8:00.

В Афина произошло мощное землетрясение

Обновлено в 13:31 На греческом острове Крит утром в среду, 31 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает местное издание Kathimerini. Отмечается, что землетрясение ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите. Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-западу от столицы Крита Ираклиона. Туристы на острове сообщают, что землетрясение продолжалось в течение 4-5 секунд. О разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается. Как ранее сообщал Фокус: В июле в Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение. Оно ощущалось во многих районах Калифорнии, в соседнем штате Невада и даже в Мексике. Но сильнее всего трясло в округах Керн и Сан-Бернардино, в очередной раз пострадал город Риджкрест. А в Китае погибли 11 человек из-за землетрясения. Спасатели вытащили некоторых людей из обломков возле эпицентра землетрясения, в основном в сельской местности.