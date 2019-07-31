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Прямий Прямий · · Обновлено в 13:31
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Остров Крит всколыхнуло землетрясение

Остров Крит всколыхнуло землетрясение (8 новостей)

«На греческом острове Крит 31 июля произошло землетрясение магнитудой 5,3»

На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Ekathimerini. "В среду на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3", - говорится в сообщении. Как отмечается, стихийное бедствие случилось в 7:39 на северо-западе острова на глубине в 170 км. Пока нет информации о пострадавших или ущербе. Однако, по данным СМИ, землетрясение было ощутимо ...

Сообщение На Крите произошло мощное землетрясение появились сначала на Прямий.

Обновлено в 13:10 Отмечается, что землетрясение, которое ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите, произошло около 8:00.

В Афина произошло мощное землетрясение
В Афина произошло мощное землетрясение

Обновлено в 13:31 На греческом острове Крит утром в среду, 31 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает местное издание Kathimerini. Отмечается, что землетрясение ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите. Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-западу от столицы Крита Ираклиона. Туристы на острове сообщают, что землетрясение продолжалось в течение 4-5 секунд. О разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается. Как ранее сообщал Фокус: В июле в Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение. Оно ощущалось во многих районах Калифорнии, в соседнем штате Невада и даже в Мексике. Но сильнее всего трясло в округах Керн и Сан-Бернардино, в очередной раз пострадал город Риджкрест. А в Китае погибли 11 человек из-за землетрясения. Спасатели вытащили некоторых людей из обломков возле эпицентра землетрясения, в основном в сельской местности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Остров Крит всколыхнуло землетрясение»
Фото На Крите произошло землетрясение
Фото На Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3
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Фото На острове Крит произошло землетрясение
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  31.07.19, 10:17 В среду утром на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3, которое ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите.
РБК Украина РБК Украина  ·  31.07.19, 11:02 На греческом острове Крит 31 июля произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.Как отмечается, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 7:39 на северо-западе…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  31.07.19, 11:59 Сегодня утром, 31 июля, прошло еще одно землетрясение за последние недели в Греции. На этот раз землетрясение прошло на острове Крит. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini. Землетрясение…
АТН АТН  ·  31.07.19, 12:03 На греческом острове Крит 31 июля произошло землетрясение магнитудой 5,3.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 13:10 На греческом острове Крит утром в среду, 31 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает местное издание Kathimerini. Отмечается, что землетрясение, которое ощущалось в некоторых районах…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 13:10 На греческом острове Крит утром в среду, 31 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает местное издание Kathimerini. Отмечается, что землетрясение, которое ощущалось в некоторых районах…
Фокус Фокус  ·  31.07.19, 13:31 На греческом острове Крит утром в среду, 31 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает местное издание Kathimerini. Отмечается, что землетрясение ощущалось в некоторых районах Эгейского…
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