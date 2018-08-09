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Политика
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 17:11
· Россия · Аннексированный Крым · Facebook · Русская служба
Осужденный в Крыму украинец Лимешко этапирован в Россию

Осужденный в Крыму украинец Лимешко этапирован в Россию (6 новостей)

«Украинский политзаключенный сейчас находится в Краснодаре»

Об этом сообщил корреспондент русской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает Depo.ua . "Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. Сейчас Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае", – написал Наумлюк.

Обновлено в 16:45 Украинский политзаключенный сейчас находится в Краснодаре.

Обновлено в 17:11 Его приговорили к 8 годам якобы за подготовку диверсии на территории полуострова.

ФОТО К НОВОСТИ: «Осужденный в Крыму украинец Лимешко этапирован в Россию»
Фото Осужденный в Крыму украинец Лимешко этапирован в Россию
Фото Крымский политзаключенный Лимешко, осужденный на 8 лет, этапирован в Краснодар
Фото Крымского политзаключенного Лимешко этапировали в Краснодар
Фото Осужденного в аннексированном Крыму "украинского диверсанта" Лимешко вывезли в Россию - журналист
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  09.08.18, 15:54 Осужденного за якобы подготовку диверсии в аннексирован Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в Российскую Федерацию. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 16:01 Осужденного на 8 лет лишения свободы за подготовку диверсий Геннадия Лимешко этапировали в Краснодар из оккупированного Симферополя.
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.18, 16:44 Осужденного в РФ за якобы подготовку диверсии в анексованому Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в Краснодар. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook."Геннадий Лимешко…
ТСН ТСН  ·  09.08.18, 16:45 Украинский политзаключенный сейчас находится в Краснодаре.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.08.18, 17:11 Его приговорили к 8 годам якобы за подготовку диверсии на территории полуострова.
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