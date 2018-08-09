Осужденный в Крыму украинец Лимешко этапирован в Россию (6 новостей) «Украинский политзаключенный сейчас находится в Краснодаре»

Об этом сообщил корреспондент русской службы "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает Depo.ua . "Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. Сейчас Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае", – написал Наумлюк.

Обновлено в 16:45 Украинский политзаключенный сейчас находится в Краснодаре.

Обновлено в 17:11 Его приговорили к 8 годам якобы за подготовку диверсии на территории полуострова.