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Осужденный за авиакатастрофу ИЛ-76МД генерал-майор решил уйти в оставку

Осужденный за авиакатастрофу ИЛ-76МД генерал-майор решил уйти в оставку (3 новости)

«Хомчак уволил из ВСУ генерал-майора Назарова, осужденного за катастрофу Ил-76»

4 августа стало известно, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из рядов ВСУ. Начальник Генштаба Руслан Хомчак удовлетворил просьбу генерал-майора, который обжалует приговор Павлоградского суда по делу о халатности, приведшей к гибели днепропетровских десантников в 2014 году.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 9 августа подписал рапорт об увольнении из армии, поданный заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктором Назаровым. Об этом сообщил в Facebook главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"У Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр", отметил журналист.

По мнению Бутусова, Назаров был вторым по влиянию человеком в Генштабе. В 2014 году он командовал штабом антитеррористической операции. Осужден за служебную халатность за гибель самолета Ил-76 в Луганском аэропорту, также является одним из фигурантов дела о халатности, проявленной в ходе иловайской операции, но это дело до сих пор в суд не поступило, напомнил главред "Цензор.НЕТ".

"Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов сумеет ли он построить более оптимальную модель работы", написал Бутусов.

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В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибло 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Прокуратурой Днепропетровской области это событие было квалифицировано как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор генералу Назарову по делу о крушении Ил-76, он был осужден на семь лет лишения свободы за халатность. В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

В сентябре 2017 года началось рассмотрение апелляции Назарова. В январе 2018 года суд назначил повторную экспертизу. Офицер остается на свободе.

4 августа Бутусов сообщил, что Назаров подал рапорт об увольнении из рядов ВСУ. Генерал-майор подтвердил этот факт, сообщив, что намерен сосредоточиться на своей апелляции.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  10.08.19, 16:59 Со своей должности ушел генерал-майор ВСУ Виктор Назаров, которого осудили за авиакатастрофу ИЛ-76МД. Соответствующий рапорт подписал начальник Генштаба.
Телеграф Телеграф  ·  10.08.19, 17:12 Хомчак уволил из ВСУ генерал-майора Назарова, осужденного за катастрофу Ил-76.
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