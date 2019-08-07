Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения украинского писателя и переводчика, автора "Черной рады" Пантелеймона Кулиша.В честь этого события Google выпустил новый Doodle.Пантелеймон Кулиш - автор первого исторического романа на украинском языке и первой фонетической украинской азбуки, которая легла в основу современной украинской орфографии.Пантелеймон Кулиш принимал активное участие в общественной жизни, был сторонником украинофильского течения.

Кулиш активно сотрудничал с украинским журналом "Основа", был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.В мире литературы Пантелеймон Кулиш известный как автор первого исторического романа на украинском языке "Черная рада", в которой автор описывает период Руины в украинской истории. Кулиш в романе придерживается мнения о необходимости национального согласия украинцев, о том, что ведущей силой для разумной организации украинского общества является его национальная элита.Большой вклад в историю Кулиш сделал своим трудом "История воссоединения Руси".В украинской литературе важную роль сыграла и переводческая деятельность Кулиша.Личная жизнь Пантелеймона Кулиша не менее интересна.У него была знаменитая любовница – писательница Марко Вовчок, настоящее имя которой Мария Вилинская.Их роман продлился всего пять месяцев, но был безудержным и страстным. Вовчок уже была несвободна: ее мужем был Афанасий Маркович. Пара воспитывала трехлетнего сына.Сам Пантелеймон на тот момент был уже женат на Анне Барвинок, которая даже бросила неверного супруга. Впрочем, разлука супругов не продлилась долго. После ссоры с Вовчок Кулиш вернулся к жене.