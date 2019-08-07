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Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш (5 новостей)

«Google решил отметить дудлом 200-летие со дня, как родился украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Кулиш первым перевел на украинский язык Святое…»

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения украинского писателя и переводчика, автора "Черной рады" Пантелеймона Кулиша.В честь этого события Google выпустил новый Doodle.Пантелеймон Кулиш - автор первого исторического романа на украинском языке и первой фонетической украинской азбуки, которая легла в основу современной украинской орфографии.Пантелеймон Кулиш принимал активное участие в общественной жизни, был сторонником украинофильского течения.

Кулиш активно сотрудничал с украинским журналом "Основа", был членом Кирилло-Мефодиевского общества, за что его потом арестовали.В мире литературы Пантелеймон Кулиш известный как автор первого исторического романа на украинском языке "Черная рада", в которой автор описывает период Руины в украинской истории. Кулиш в романе придерживается мнения о необходимости национального согласия украинцев, о том, что ведущей силой для разумной организации украинского общества является его национальная элита.Большой вклад в историю Кулиш сделал своим трудом "История воссоединения Руси".В украинской литературе важную роль сыграла и переводческая деятельность Кулиша.Личная жизнь Пантелеймона Кулиша не менее интересна.У него была знаменитая любовница – писательница Марко Вовчок, настоящее имя которой Мария Вилинская.Их роман продлился всего пять месяцев, но был безудержным и страстным. Вовчок уже была несвободна: ее мужем был Афанасий Маркович. Пара воспитывала трехлетнего сына.Сам Пантелеймон на тот момент был уже женат на Анне Барвинок, которая даже бросила неверного супруга. Впрочем, разлука супругов не продлилась долго. После ссоры с Вовчок Кулиш вернулся к жене.

ФОТО К НОВОСТИ: «Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш»
Фото Google создал дудл в честь украинского писателя
Фото Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш
Фото Чем Украина обязана Кулишу и как тот отомстил знаменитой любовнице
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.19, 09:10 Украинский писатель и переводчик Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819-го в селе Воронеж - теперь Шосткинский район Сумской области. "Пантелеймон Кулиш свою жизнь положил на реализацию идеи Украины…
Главред Главред  ·  07.08.19, 09:11 Google решил отметить дудлом 200-летие со дня, как родился украинский писатель Пантелеймон Кулиш. Кулиш первым перевел на украинский язык Святое Письмо, был известен своими переводами Шекспира и Байрона.…
Прямий Прямий  ·  07.08.19, 09:27 Поисковик Google выпустил дудл, посвященный украинскому историку и писателю Пантелеймон Кулиш, который родился 7 августа 1819 года. На заставке изображен казак, который скачет на лошади. Пантелеймон Кулиш…
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