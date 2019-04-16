Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не значит снятие обвинений - Луценко (13 новостей) «Генпрокурор назвал несколько причин, которые, по его мнению, привели к освобождению Савченко и Рубленая из под стражи»

Судебная система в Украине тяжело больна. Об этом в Facebook заявил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя освобождение из-под ареста нардепа Надежды Савченко и ее сообщника Владимира Рубана.

"Дело Савченко - Рубана 28.01.2019 года было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда.

Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна", - написал генпрокурор.

Луценко назвал "три причины".

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"Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. В Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства.

Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР.

Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд.

"Футбол" изменения судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд- Черниговский районний- Черниговский апелляционный - Верховный суд- Соломенский районний- Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный.

Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории.

Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия с так называемой днр для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - заявил генпрокурор.

Надежу Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей.

Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие.

Обновлено в 12:20 Сообщение Генпрокурор Луценко резко прокомментировал освобождение Савченко появились сначала на ХВИЛЯ.

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