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Капитал Капитал · · Обновлено в 16:56
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Освобожденная из-под стражи Савченко планирует вернуться в Раду – адвокат

Освобожденная из-под стражи Савченко планирует вернуться в Раду – адвокат (11 новостей)

«Депутат може вернуться к работе в ближайшее время, сообщил Александр Шадрин»

Адвокат Надежды Савченко Александр Шадрин заявил, что освобожденная из-под стражи народный депутат, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде. Об этом сообщает Громадское. По его словам, освобождение Савченко из-под стражи — это событие, которого защитники добивались более года. «Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», — сказал адвокат. Защитник отметил, что освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, поскольку теперь «не придется отвлекаться на меры пресечения и содержания под стражей», а «сосредоточимся на рассмотрении дела по существу». В Раду Савченко вошла по многомандатному округу от Всеукраинского объединения «Батькивщина», сейчас она не входит ни в одну фракцию.

Обновлено в 15:29 "Вчера Надежда Викторовна сама сообщила журналистам о том, что она в ближайшую пленарную неделю приступит к своей работе в зале Верховной Рады как действующий народный депутат. Потому что в течение этого года вся эта работа была достаточно затруднена, особенно в…

Обновлено в 16:56 Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года, заявила заместитель главы политической платформы Н.Савченко Татьяна Проторченко.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.04.19, 11:08 Депутат може вернуться к работе в ближайшее время, сообщил Александр Шадрин.
Украинская правда Украинская правда  ·  16.04.19, 11:13 Адвокат Надежды Савченко Александр Шадрин заявил, что освобожденная из-под стражи народный депутат, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.
РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 11:38 После освобождения из-под ареста Надежда Савченко, которая является внефракционным народным депутатом, планирует вернуться к работе в Верховной раде. Об этом заявил ее адвокат Александр Шадрин, сообщает…
Газета День Газета День  ·  16.04.19, 11:51 После освобождения из-под ареста Надежда Савченко, которая является внефракционным народным депутатом, планирует вернуться к работе в Верховной раде. Об этом заявил ее адвокат Александр Шадрин, сообщает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.04.19, 12:02 Народный депутат Надежда Савченко, которую суд выпустил из-под стражи, в ближайшее время планирует вернуться к работе в парламенте. Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське".…
ForUm ForUm  ·  16.04.19, 12:04 Освобожденная из-под стражи внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.Об этом Громадському сообщил ее адвокат…
Обозреватель Обозреватель  ·  16.04.19, 13:25 Адвокат Савченко заявил, что у нее теперь вновь есть депутатская неприкосновенность
Главред Главред  ·  16.04.19, 14:26 Савченко / Facebook Надежды Савченко Надежда Савченко, внефракционный народный депутат, которую лишили неприкосновенности в марте 2018 года, вернется в парламент и будет ходить на суды. Об...
Канал 112 Канал 112  ·  16.04.19, 15:29 Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года. Об этом заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко в эфире…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.04.19, 16:56 Надежда Савченко со своей партией планирует баллотироваться на парламентские выборы осенью 2019 года, заявила заместитель главы политической платформы Н.Савченко Татьяна Проторченко.
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