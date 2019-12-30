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Освобожденные из плена военнослужащие доставлены в Главный военный госпиталь, где пройдут медобследование, - Минобороны

Освобожденные из плена военнослужащие доставлены в Главный военный госпиталь, где пройдут медобследование, - Минобороны (7 новостей)

«Из плена были освобождены 12 украинских бойцов»

Двенадцать украинских военнослужащих, освобожденых во время обмена на Донбассе 29 декабря, направлены на обследование в Главный военный госпиталь в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медслужбы. В случае необходимости военнослужащим окажут медицинскую помощь. Начальник военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии. "Мы начнем всестороннее обследование, и в дальнейшем, помимо физического лечения, если в этом будет потребность, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию", - сказал он. Зеленский рассказал об обмене экс-беркутовцев

ФОТО К НОВОСТИ: «Освобожденные из плена военнослужащие доставлены в Главный военный госпиталь, где пройдут медобследование, - Минобороны»
Фото Освобожденных из плена военнослужащих направили в военный госпиталь на обследование
Фото Освобожденных из плена военных направили в госпиталь
Фото Освобожденные бойцы ВСУ направлены в госпиталь
Фото Освобожденные из плена бойцы прибыли в военный госпиталь
Фото Освобожденных из плена бойцов осмотрят в военном госпитале
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  30.12.19, 01:17 Из плена были освобождены 12 украинских бойцов.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.19, 01:17 После встречи в международном аэропорту "Борисполь", освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих были доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.
Униан Униан  ·  30.12.19, 02:33 В военной больнице их встретил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  30.12.19, 05:54 Освобожденные военные проходят осмотр в "Главном военном госпитале".
ТСН ТСН  ·  30.12.19, 05:56 #обмінполоненими Освобожденных из плена военных обследуют в военном госпитале, гражданских - в больнице "Феофания". Обычно освобожденные пленные перед тем, как вернуться домой, еще проходят обследование…
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