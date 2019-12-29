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Политика
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:12
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Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь", - онлайн-трансляция

Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь", - онлайн-трансляция (8 новостей)

«Бывших заложников боевиков ждут родные и близкие»

Украинские пленники, которых утром освободили из плена в рамках обмена с пророссийскими боевиками, уже прибыли в Борисполь. В аэропорту их встретили родственники, друзья, а также представители официальной власти, в частности, Владимир Зеленский.

Обмен начался еще утром, когда вблизи Майорского боевики освободили 76 украинцев, а Украина отпустила 127 боевиков.

Встреча освобожденных украинцев в Борисполе: смотрите видео

Что известно об обмене пленными?

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Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боовиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

Сколько украинцев Россия удерживала в своем плену до сегодня / инфографика 24 канала

Обновлено в 21:36 До Украины с ОРДЛО вернулись 76 человек.

Обновлено в 22:12 Первыми встречали бывших пленников на взлетно-посадочной полосе Зеленский, их близкие и члены семей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь", - онлайн-трансляция»
Фото Великобритания призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных
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Фото Освобожденных в рамках обмена с ОРДЛО украинцев встретили в "Борисполе"
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.19, 19:40 По информации СБУ, сегодня на подконтрольную украинскому правительству территорию вернулось 76 человек – 12 военных и 64 гражданских
Факты Факты  ·  29.12.19, 19:45 Бывших заложников боевиков ждут родные и близкие
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.19, 19:56 Посольство Великобритании приветствует обмен пленными, который состоялся между Украиной и ОРДЛО. Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter.Посол призвала Россию освободить…
УНН УНН  ·  29.12.19, 19:59 Самолет с освобожденными украинцами, которых удерживали в ОРДЛО, ждут в аэропорту “Борисполь” в 20:00, передает корреспондент УНН.Так, прибытие 76 освобожденных украинцев,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  29.12.19, 21:31 29 декабря между Украиной и ОРДЛО прошел обмен удерживаемыми лицами. Украина выдала неподконтрольным Киеву территориям Донбасса 127 человек и забрала 76. Трансляцию встречи освобожденных украинцев в аэропорту…
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.19, 21:36 Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь". До Украины с ОРДЛО вернулись 76 человек. В аэропорту уже ждут родственники и президент Украины Владимир Зеленский.
Униан Униан  ·  29.12.19, 22:12 Первыми встречали бывших пленников на взлетно-посадочной полосе Зеленский, их близкие и члены семей.
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