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Общество
5 канал 5 канал · · Обновлено в 22:31
Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото

Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото (9 новостей)

«Говорить об этом откровенно он пока не готов»

Банер із написом "#FreeAseyev" зняв сам Станіслав Асєєв. Плакат вивісили на будівлі, де розташована редакція видання Український тиждень. Там працював журналіст і блогер, якого схопили бойовики. Після визволення, він сам вирішив зірвати цей банер. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

Обновлено в 21:37 Говорить об этом откровенно он пока не готов.

Обновлено в 22:31 Сегодня журналист сам снял баннер в свою поддержку в Киеве.

ФОТО К НОВОСТИ: «Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото»
Фото Освобожденный из плена журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Фото Освобожденный из плена Асеев снял баннер "Free Aseyev" с балкона редакции "Тижня"
Фото Освобожденный журналист Асеев лично снял баннер в свою поддержку
Фото Сверх понимания нормального человека: освобожденный из плена Асеев охарактеризовал пытки у боевиков ОРДЛО
Фото Журналист Асеев поделился впечатлениями о пытках у боевиков: не все готовы даже представить подобное
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  02.01.20, 18:07 Асеев добавил, что, освободившись из неволи, продолжит работу над книгой «Изоляция» – про тайную тюрьму россиян в ОРДЛО.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.01.20, 18:52 Журналист и блогер Станислав Асеев находился в плену пророссийских боевиков более 2 лет. Его освободили в рамках большого обмена, проведенного Украиной и оккупантами на Донбассе 29 декабря 2019 года.…
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 19:09 Журналист Станислав Асеев, который более двух лет находился в плену боевиков "ДНР", после освобождения снял баннер "Free Aseyev", который его коллеги в знак солидарности повесили на балконе редакции газеты…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 19:14 Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе журналист Станислав Асеев 2 января снял баннер #FreeAseyev с балкона редакции украинского издания "Український тиждень".
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.01.20, 19:45 Освобожденный из плена террористов журналист Станислав Асеев снял баннер #FreeAseyev с балкона редакции "Украинской недели". "Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому…
ТСН ТСН  ·  02.01.20, 21:37 Говорить об этом откровенно он пока не готов.
Униан Униан  ·  02.01.20, 22:31 Сегодня журналист сам снял баннер в свою поддержку в Киеве.
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