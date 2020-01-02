Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото

Банер із написом "#FreeAseyev" зняв сам Станіслав Асєєв. Плакат вивісили на будівлі, де розташована редакція видання Український тиждень. Там працював журналіст і блогер, якого схопили бойовики. Після визволення, він сам вирішив зірвати цей банер. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

Обновлено в 21:37 Говорить об этом откровенно он пока не готов.

Обновлено в 22:31 Сегодня журналист сам снял баннер в свою поддержку в Киеве.