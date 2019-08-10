Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно

Освобожденний из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко говорит, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

По его словам, видео признание было записано после невыносимых пыток, передает "Крым. Реалии".

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррол, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током , обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели ... ", - уверяет Стешенко.

"В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был прикут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки. Пока не записали ли видео, мучили каждый день".

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Политзаключенный Кремля Роман Сущенко подписал документы о согласии на отбывания наказания в Украине. Его адвокат Марк Фейгин сообщил, что документы Сущенко подписал после долгих консультаций с ним и обсуждений перспективы обмена украинских политзаключенных с российской стороны на россиян, задержанных в Украине.

Обновлено в 15:18 Стешенко заявил, что до похищения его силовиками Федеральной службы безопасности РФ не слышал про помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева, а также Александра Третьякова, с которыми он, по версии ФСБ, входил в состав "экстремистской группы", которая якобы подожгла…

Обновлено в 15:50 "Хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. В СИЗО Симферополя есть специальный блок, в котором сидят украинцы, которые якобы кто-то террорист, кто экстремист. У них есть специальный, изолированный от общей массы блок, где удерживают таких, как я, как Панов. [Политзаключенный] Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще [крымский] татарин, фамилию не помню, зовут Тимур, якобы нашли у него книги [организации] "Хизб ут-Тахрир", рассказал украинец.