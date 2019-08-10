  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:50
· Преступление
Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно

Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно (6 новостей)

«Александр Стешенко вспомнил, как из него "выбивали" признание»

Освобожденний из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко говорит, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

По его словам, видео признание было записано после невыносимых пыток, передает "Крым. Реалии".

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррол, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током , обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели ... ", - уверяет Стешенко.

"В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля (2018). Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был прикут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки. Пока не записали ли видео, мучили каждый день".

Порошенко об убийстве Гандзюк: Преступление в значительной мере раскрыто…
Порошенко об убийстве Гандзюк: Преступление в значительной мере раскрыто…

Политзаключенный Кремля Роман Сущенко подписал документы о согласии на отбывания наказания в Украине. Его адвокат Марк Фейгин сообщил, что документы Сущенко подписал после долгих консультаций с ним и обсуждений перспективы обмена украинских политзаключенных с российской стороны на россиян, задержанных в Украине.

Обновлено в 15:18 Стешенко заявил, что до похищения его силовиками Федеральной службы безопасности РФ не слышал про помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева, а также Александра Третьякова, с которыми он, по версии ФСБ, входил в состав "экстремистской группы", которая якобы подожгла…

Обновлено в 15:50 "Хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. В СИЗО Симферополя есть специальный блок, в котором сидят украинцы, которые якобы кто-то террорист, кто экстремист. У них есть специальный, изолированный от общей массы блок, где удерживают таких, как я, как Панов. [Политзаключенный] Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще [крымский] татарин, фамилию не помню, зовут Тимур, якобы нашли у него книги [организации] "Хизб ут-Тахрир", рассказал украинец.

ФОТО К НОВОСТИ: «Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно»
Фото "Пока не записали видео, мучили каждый день" - освобожденний пленник Кремля
Фото "Душили, раздевали и били током". Бывший политзаключенный Кремля рассказал о пытках в заключении
Фото "Мучили каждый день": освобожденный политзаключенный Стешенко вспомнил, как из него "выбивали" признание
Фото Бывший политзаключенный Стешенко заявил, что хотел бы извиниться перед теми, кого оговорил под пытками российских силовиков
Фото Бывший политзаключенный Стешенко: В СИЗО Симферополя есть специальный блок, где сидят украинцы, которые якобы кто-то террорист, кто экстремист
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.08.19, 11:38 Освобожденный из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко заявляет, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.
ТСН ТСН  ·  10.08.19, 12:33 Александр Стешенко вспомнил, как из него "выбивали" признание.
Униан Униан  ·  10.08.19, 14:03 По словам освобожденного политзаключенного, его пытками заставляли оговорить других людей.
Гордон Гордон  ·  10.08.19, 15:18 Бывший политзаключенный Александр Стешенко, которого незаконно удерживали в оккупированном Крыму заявил, что до похищения его силовиками Федеральной службы безопасности РФ не слышал про помощника…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  10.08.19, 15:50 По словам бывшего политзаключенного Александра Стешенко, которого незаконно удерживали в оккупированном Крыму, в блоке симферопольского СИЗО, где его удерживали, были очень плохие условия.В СИЗО…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Осужденный за авиакатастрофу ИЛ-76МД генерал-майор решил уйти в оставку

Осужденный за авиакатастрофу ИЛ-76МД генерал-майор решил уйти в оставку
В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер - СМИ

В США покончил с собой обвиняемый в секс-торговле миллиардер -…
В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон

В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон
Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно

Освобожденный политзаключенный: Пока не записали признание, мучили ежедневно
Юго-запад Люксембурга накрыл торнадо, есть пострадавшие

Юго-запад Люксембурга накрыл торнадо, есть пострадавшие
Варфоломей пообещал никогда не вмешиваться в дела ПЦУ

Варфоломей пообещал никогда не вмешиваться в дела ПЦУ
Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео)

Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за потопа в вагоне (видео)
В Киеве помощник нардепа угрожал детям

В Киеве помощник нардепа угрожал детям
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человечество для выживания должно отказаться от мяса – доклад ООН

Человечество для выживания должно отказаться от мяса – доклад ООН
Ради выживания человечества: ООН советует изменить подходы к ведению сельского хозяйства

Ради выживания человечества: ООН советует изменить подходы к ведению сельского…
&quot;Россия усилила обстрелы на Донбассе&quot;: Украина понесла новые потери

"Россия усилила обстрелы на Донбассе": Украина понесла новые потери
Сейм Польши избрал нового спикера

Сейм Польши избрал нового спикера
Настя Каменских поделилась фото из отдыха в Италии

Настя Каменских поделилась фото из отдыха в Италии
Динамо - Шахтер - 1:2: видео-трансляция поединка

Динамо - Шахтер - 1:2: видео-трансляция поединка
Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода от символической коалиции между ними

Слуга народа, Батькивщина и Голос: кому какая выгода от символической…
Красочный праздник собрал одесситов и гостей Одессы в одном из парков, - ФОТО

Красочный праздник собрал одесситов и гостей Одессы в одном из…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.