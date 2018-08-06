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Освобожденный с российской колонии крымчанин Костенко: Чувствую себя не очень хорошо, как после тюрьмы

Освобожденный с российской колонии крымчанин Костенко: Чувствую себя не очень хорошо, как после тюрьмы (4 новости и 1 видео)

«6 августа в Украину вернулся освобожденный из российской колонии крымчанин Александр Костенко. Мужчина приехал в Киев, где его встретили мать, Уполномоченный…»

Крымчанин Александр Костенко, отбывавший наказание в российской колонии, имеет украинское гражданство. Об этом в понедельник, 6 августа, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Андрей Заяц, передает Украинская правда.

"Мне неизвестно есть ли у него российский паспорт.... Я могу подтвердить официально, что Александр Костенко - гражданин Украины, что также было признано российскими правоохранительными органами", - сказал он.

По словам Заяца пенитенциарной службой РФ был возвращен Костенко его украинский паспорт.

В то же время, комментируя то, что Костенко ранее фигурировал в уголовном деле в Украине, Заяц отметил, что "министерство не является правоохранительным органом".

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"Дело, которое было ранее открыто, продолжается ли оно расследоваться, или оно закрыто, мне и моим коллегам в министерстве не известно", – сказал он.

Секретарь отметил, что МИД "не дает правовых оценок, не является следственным органом, не имеет даже доступа к данным следственных действий" и посоветовал обращаться с вопросами к правоохранителям.

В то же время, Заяц предположил, что Костенко не находится в розыске, учитывая, что российские пограничники его не задержали.

"Нам неизвестно, чтобы Александр находился в розыске. Я думаю, что если бы лицо находилось в розыске, очевидно, мы бы получили запросы от правоохранительных органов", – пояснил сотрудник МИД.

Как ожидается, Костенко должен сегодня прибыть в Киев. Он был освобожден из исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России 3 августа.

Ранее журналист Анатолий Шарий напомнил, что Костенко был задержан в Киеве 22 мая 2014 Службой безопасности Украины вместе со своим подельником Станиславом Красновым как участник террористической группы, готовившей диверсии в столице. Но после того, как Костенко был объявлен в Украине героем Майдана, СБУ удалила со своего сайта сообщение о его задержании.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Освобожденный с российской колонии крымчанин Костенко: Чувствую себя не очень хорошо, как после тюрьмы»
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Фото Освобожденный с российской колонии крымчанин Костенко: Чувствую себя не очень хорошо, как после тюрьмы
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Фото Освобожденный из российской колонии крымчанин Костенко приехал в Киев
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