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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:34
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От коклюша умер одномесячный ребенок: родители отказались от прививки

От коклюша умер одномесячный ребенок: родители отказались от прививки (10 новостей)

«Единственной защитой от этой болезни является вакцинация»

Коклюш – это инфекционное заболевание, которое вызывает сильный сухой кашель. Коклюш очень заразен и передается воздушно-капельным путем. А значит, заразиться им очень просто.

Заболевание легко спутать с ОРЗ или бронхитом. А потому, следует знать как отличить опасную бактериальную инфекцию у детей.

Вспышки коклюша происходят в осенне-зимний период, когда солнца на улице мало. Поскольку бактерия, которая является возбудителем коклюша – bordetella pertussis, очень чувствительна к солнечным лучам.

Коклюш – что это?

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Коклюш – бактериальное инфекционное заболевание, поражающее слизистые оболочки дыхательных путей. Бактерия, провоцирующая заболевание, очень контагиозная.

Особенно опасно заболевание для детей младше 2 лет.

Симптомы коклюша

Сначала коклюш похож на обычное ОРВИ, потом кашель становится сильнее и с приступами.

Сильный сухой кашель без мокроты может сопровождаться кровянистыми выделениями. Приступы кашля могут также вызывать на лице синяки.

Редко, но случаются спазмы бронхиального дерева, приводящие к гипоксии миокарда. У детей до 3 лет, как правило, бывают судороги.

Приступы коклюша в классических случаях – очень характерные и поставить диагноз врач может без анализов. Бывает, могут понадобиться дополнительные обследования.

Любой кашель, который длится более трех недель, должен насторожить.

Что происходит при коклюше

Если просто – это сильное возбуждение кашлевого центра, поэтому даже если обезвредить коклюшную палочку антибиотиком, кашель еще долго будет напоминать о себе.

Как лечить

Больному обязательно нужен воздух. Хорошо увлажненный и прохладный. Поэтому, обязательно гулять на улице, проветривать комнату, открывать окна. Потому что во время сильного кашля, мозг страдает от недостатка кислорода.

Свежий воздух необходим больному коклюшем

Также обязательно пить достаточное количество жидкости.

Врач применит антибиотик, однако важно понимать, что антибиотик не остановит кашель. Лекарства против кашля применять строго по назначению врача.

Особенно опасен коклюш для младенцев. Заболевание возникает очень быстро, иногда даже без инкубационного периода, буквально сразу начинаются спазмы в дыхательных путях. Поэтому чтобы избежать тяжелых осложнений совсем маленькие дети подлежат обязательной госпитализации.

Профилактика коклюша

Предотвратить коклюш можно путем вакцинации. Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

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Обновлено в 18:00 Заболевание легко спутать с ОРЗ или бронхитом. А потому, следует знать как отличить опасную бактериальную инфекцию у детей.

Обновлено в 19:34 Министерство также напомнило, что единственной защитой от коклюша является вакцинация. Соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.19, 15:30 Единственной защитой от этой болезни является вакцинация
УНН УНН  ·  26.12.19, 16:44 В Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерства здравоохранения."24 декабря 2019 года в Ровенской области от коклюша умер одномесячный…
ТСН ТСН  ·  26.12.19, 16:55 Две недели интенсивного лечения не дали эффективного результата.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 17:02 В Ровненской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.Как сообщается, 24 декабря в Ровненской области…
Канал 112 Канал 112  ·  26.12.19, 17:12 В Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.  "Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии…
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 17:23 Одномесячный ребенок умер от коклюша 24 декабря 2019 года в Ривненской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 17:54 Одномесячный ребенок умер от коклюша 24 декабря 2019 года в Ривненской области.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.12.19, 19:34 В Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, мальчик родился в многодетной семье, но не был привитым. "Мальчика 2 недели лечили в отделении…
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