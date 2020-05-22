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От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома, работавший при 11 президентах

От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома, работавший при 11 президентах (3 новости)

«В США от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. В резиденции президентов США он проработал с 1957-го по…»

В США от коронавируса COVID-19 скончался бывший дворецкий Белого дома – 91-летний Уилсон Рузвельт Джерман. Мужчина работал там при 11 президентах.

О том, что дедушка умер 16 мая, сообщила его внучка Шанта Тейлор Гай – пишет издание CNN.

Известно, что Джерман работал в Белом доме с 1957 по 2012 год – то есть более 50 лет. Сначала он был уборщиком. Дворецким он стал при президенте Джоне Кеннеди. Тогда его повысила Жаклин Кеннеди – жена президента.

Гай уточнила, что Джерман сначала уволился из Белого дома в 1997 году, но вернулся туда 2003 году.

Он был настоящим, он был тихим, но строгим человеком. Очень преданный, никогда не суетился и не жаловался. Он всегда говорил, что прожил благословенную жизнь, – рассказала о дедушке внучка Шанта Тейлор Гай.

По ее словам, Джерман перенес инсульт в 2011 году. Тогда Барак Обама помог обеспечить необходимый уход за мужчиной в больнице, и даже присылал цветы.

Джерман с семьями президентов Обамы и Рузвельта / Фото Courtesy Shanta Taylor Gay

Жена 44-го президента Мишель Обама прокомментировала трагедию. В комментарии CNN 21 мая она заявила, что ее семье повезло познакомиться с Джерманом.

"Его служение другим – его готовность пойти выше и дальше за страну, которую он любил, – это наследие, достойное его щедрого духа. Нам повезло, что мы его знали. Барак и я отправляем нашу искреннюю любовь и молитвы его семье" – сказала Мишель Обама.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  22.05.20, 10:40 В США от COVID-19 умер 91-летний Уилсон Рузвельт Джерман, который работал более полувека в резиденции американских президентов. Он ушел в отставку в 2012-м при Бараке Обаме.В США от коронавирусной инфекции…
Фокус Фокус  ·  22.05.20, 11:55 В США от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. В резиденции президентов США он проработал с 1957-го по 2012 год, выполняя обязанности уборщика, швейцара и дворецкого.…
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