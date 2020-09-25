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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:30
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От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета

От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета (5 новостей)

«О смерти Мирославы Лисной сообщили ее коллеги»

67-летняя депутат Львовского областного совета от "Европейской солидарности" Мирослава Лесная умерла от коронавируса.

25 сентября об этом сообщил председатель областного совета Александр Ганущин в Facebook.

Мирослава Лесная родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент присвоил ей звание заслуженного работника образования.

Лесная ранее руководила отделом образования Пустомытовской районной государственной администрации. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от "Блока Петра Порошенко".

За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 3,5 тыс. Новых случаев заболевания Covid-19, умерли 70 человек. По состоянию на утро пятницы, обнаружили 3565 новых инфицированных, при этом выздоровели 1675 человек.

Обновлено в 11:30 Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.

ФОТО К НОВОСТИ: «От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета»
Фото От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета
Фото От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета Мирослава Лисна
Фото От коронавируса умерла депутат облсовета
Фото От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета
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ТСН ТСН  ·  25.09.20, 09:44 О смерти Мирославы Лисной сообщили ее коллеги.
Униан Униан  ·  25.09.20, 10:17 В 2015 году президент Украины присвоил Лисной звание заслуженного работника образования.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 10:58 ...
Сегодня Сегодня  ·  25.09.20, 11:30 Депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна умерла от коронавируса.Об этом утром 25 сентября сообщил председатель облсовета Александр Ганущин на своей странице в Facebook.Мирослава Лисна родилась…
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