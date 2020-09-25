От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета

67-летняя депутат Львовского областного совета от "Европейской солидарности" Мирослава Лесная умерла от коронавируса.
25 сентября об этом сообщил председатель областного совета Александр Ганущин в Facebook.
Мирослава Лесная родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент присвоил ей звание заслуженного работника образования.
Лесная ранее руководила отделом образования Пустомытовской районной государственной администрации. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от "Блока Петра Порошенко".
За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 3,5 тыс. Новых случаев заболевания Covid-19, умерли 70 человек. По состоянию на утро пятницы, обнаружили 3565 новых инфицированных, при этом выздоровели 1675 человек.
Обновлено в 11:30 Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.