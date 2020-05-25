От начала года в Украине исчезло более тысячи детей: когда больше всего шансов их разыскать (3 новости) «По данным украинской полиции, 90% пропавших детей находят»

“25 мая — Международный день пропавших без вести детей. Исчезновение ребенка является чрезвычайным потрясением для родных и близких и представляет опасность непосредственно для него самого. Сегодня проблема исчезновения детей касается каждой страны мира, в том числе и Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в основной группе риска находятся дети подросткового возраста. Именно в этот период происходят как физические изменения в организме, так и психологические: формирование характера, мировоззрения и утверждение цен...