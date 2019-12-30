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От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек

От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных лиц, которые или отказались от обмена, или отказались возвращаться на территорию…»

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что в ОРДЛО не захотели возвращаться 17 человек, еще около 30 – вообще отказались участвовать в обмене. Об этом она сказала во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту «Борисполь», передает 112 Украина.

«17 человек отказались переезжать на территории ОРДЛО. Кроме того, еще около 30 человек отказались вообще участвовать в обмене», - сказала Лутковская.

Зеленский сообщил, что некоторые из тех, кто отказался возвращаться в ОРДЛО, освобождаются в феврале и в марте. Они хотят быть в Украине.

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Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.19, 07:23 В рамках обмена пленными в ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерия…
MIGnews MIGnews  ·  30.12.19, 08:29 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных лиц, которые или отказались от обмена, или отказались возвращаться на территорию ОРДЛО остаются за решеткой.
Канал 112 Канал 112  ·  30.12.19, 09:42 Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что в ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще около 30 - вообще отказались участвовать в обмене. Об этом она заявила…
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