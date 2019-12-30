От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек (4 новости) «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных лиц, которые или отказались от обмена, или отказались возвращаться на территорию…»

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что в ОРДЛО не захотели возвращаться 17 человек, еще около 30 – вообще отказались участвовать в обмене. Об этом она сказала во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту «Борисполь», передает 112 Украина.

«17 человек отказались переезжать на территории ОРДЛО. Кроме того, еще около 30 человек отказались вообще участвовать в обмене», - сказала Лутковская.

Зеленский сообщил, что некоторые из тех, кто отказался возвращаться в ОРДЛО, освобождаются в феврале и в марте. Они хотят быть в Украине.

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Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.