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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 19:27
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От первых языков пламени до укрощения: как прошли страшные девять часов пожара в Нотр-Даме. Инфографика

От первых языков пламени до укрощения: как прошли страшные девять часов пожара в Нотр-Даме. Инфографика (6 новостей)

«На восстановление собора может уйти десятилетие»

Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.

Обновлено в 18:01 По словам архитектора, который курирует строительные работы в Кельнском соборе, "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".

Обновлено в 19:27 Петер Фюссен, курирующий все строительные работы в Кельнском соборе, заявил, что «наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены».

ФОТО К НОВОСТИ: «От первых языков пламени до укрощения: как прошли страшные девять часов пожара в Нотр-Даме. Инфографика»
Фото От первых языков пламени до укрощения: как прошли страшные девять часов пожара в Нотр-Даме. Инфографика
Фото Пожар в Нотр-Дам де Пари: на восстановление могут уйти десятилетия
Фото На восстановление собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия, – архитектор
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ТСН ТСН  ·  16.04.19, 13:42 На восстановление собора может уйти десятилетие.
Телеграф Телеграф  ·  16.04.19, 17:30 На реставрацию Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара, вспыхнувшего накануне, могут уйти целые десятилетия.
Фокус Фокус  ·  16.04.19, 18:01 Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссених заявил, что на ликвидацию последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери могут потребоваться десятилетия. Об этом сообщает Independent. По словам…
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ForUm ForUm  ·  16.04.19, 19:27 Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.Об этом сообщает Европейская…
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