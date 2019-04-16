От первых языков пламени до укрощения: как прошли страшные девять часов пожара в Нотр-Даме. Инфографика (6 новостей) «На восстановление собора может уйти десятилетие»

Главный архитектор Кельнского собора прогнозирует, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия.

Обновлено в 18:01 По словам архитектора, который курирует строительные работы в Кельнском соборе, "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".

Обновлено в 19:27 Петер Фюссен, курирующий все строительные работы в Кельнском соборе, заявил, что «наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, нанесенные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены».