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От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО (5 новостей)

«В Марьинке Донецкой области в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб гражданский житель»

В Марьинке Донецкой области в результате обстрелов сепаратистов из стрелкового оружия был смертельно ранен гражданский. Об этом сообщает штаб ООС в среду, 18 декабря.

Военные оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, он скончался по дороге в больницу. Как сообщалось, за минувшие сутки в результате обстрелов погиб военный. Ожидается, что на этой неделе смогут договориться о "постоянном" перемирии. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.12.19, 14:51 18 декабря, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженными формированиями РФ из стрелкового оружия, был ранен гражданский. Об этом сообщает штаб ООС.Военнослужащие из состава объединенных…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.12.19, 14:55 В Марьинке Донецкой области в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб гражданский житель.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 15:01 Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский, спасти его не удалось.
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