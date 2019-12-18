От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО (5 новостей) «В Марьинке Донецкой области в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб гражданский житель»

В Марьинке Донецкой области в результате обстрелов сепаратистов из стрелкового оружия был смертельно ранен гражданский. Об этом сообщает штаб ООС в среду, 18 декабря.

Военные оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, он скончался по дороге в больницу. Как сообщалось, за минувшие сутки в результате обстрелов погиб военный. Ожидается, что на этой неделе смогут договориться о "постоянном" перемирии. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet