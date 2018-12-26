Услугой раннего бронирования в этом году воспользовалось на 20% больше украинцев, по сравнению с прошлым годом. Лидером стала Турция. При этом многие украинцы опасаются оплачивать тур за шесть месяцев вперед. Украинцы больше интересуются покупкой горящих туров. Выгодные предложения действительно бывают, но нужно внимательно подходить к выбору турагентства и туроператора.

География вылетов позволяет многим украинцам летать из аэропортов, которые находятся ближе:

- Из Киева можно улететь в такие регионы как: Аланья, Анталья, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Сиде, Стамбул и Фетхие.

- Из Запорожья и Одессы есть прямые перелеты в Аланью, Анталью, Белек, Кемер, Сиде, Стамбул.

- Из Харькова и Львова летают самолеты до Аланьи, Антальи, Белека, Даламана, Кемера, Мармариса, Сиде, Стамбула и Фетхие.

Даже из Черновцов можно улететь в Аланью, Анталью, Белек, Кемер и Сиде.

В этом году недельный отдых за двоих в Турции стартует от 800€ и выше. Многое зависит от уровня выбранного отеля. На сайте поиска отелей Turistam.top представлены отели, среди которых:

DAY&NIGHT – молодежный отдых;

Мини Тукан – идеальные условия для самых маленьких туристов;

FUN&SUN – учтены интересы и взрослых, и детей;

MAGIC LIFE – семейные отели;

SENSIMAR – только для взрослых;

BLUE – для активных, спортивных и требовательных туристов.

Есть также предложения с лучшим тарифом, эксклюзивные отели и много других вариантов, из которых легко выбрать оптимальный. Интересный факт: наибольшей популярностью пользуются отели семейного типа. Заботливые родители заблаговременно планируют отпуск и отдают предпочтение местам, где созданы все условия для качественного отдыха взрослых и увлекательного путешествия детей.

Интересный факт: Несмотря на то, что число туристов в Турции стремительно растет, денег они стали расходовать гораздо меньше. К примеру, если раньше один интурист тратил в Турции в среднем 700-800 долларов, то в 2018 году цифра снизилась до 400-650.