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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:20
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Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским

Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским (13 новостей)

«Отец Гандзюк назвал встречу с Зеленским обнадеживающей»

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла в борьбе за Украину, как и военные ВСУ, которые защищают нашу страну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года. В этот день изверги ее облили серной кислотой. Три месяца девушка пролежала в больницы, но врачи так и не смогли спасти ее жизнь.

Виктор вспоминает, как ему позвонили в тот день и сообщили, что у Екатерины очень тяжелое состояние, поскольку ее облили серной кислотой. Она получила ожоги до 40% всего тела.

Он также боялся, чтобы она выжила в первый день, поскольку серная кислота вызывает распад эритроцитов крови и человек может умереть от почечной недостаточности или от шока.

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Екатерина Гандзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Когда он приехал в больницу, то увидел свою дочь всю забинтованную с сильными отеками лица. При этом девушка очень страдала от боли. На следующий день ее самолетом доставили в Киев.

Отец Екатерины рассказал, что следующие три месяца жизни его дочери были очень тяжелыми для нее.

Она лежала на твердой кровати и смотрела в потолок. При этом было необходимо чтобы температура воздуха в палате была на уровне 37 градусов. То есть, все время пребывания в больницы она находилась в сильной жаре.

Кроме того, активистка перенесла 14 сложных операций. При этом с каждой операции у нее добавлялась рана из-за того, что неповрежденную часть кожи пересаживали на место мертвой ткани. На момент смерти раневая поверхность у нее достигала 80% тела.

Екатерина Гандзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Кроме того, Екатерина чувствовала невыносимую боль. Ей делали наркоз при перевязках и у нее были лихорадки с высокой температурой. Когда у нее брали кожу, то ее тело должно было быть зафиксировано. Поэтому было такое время, что она по несколько дней лежала распятая и привязанная к специальным подставкам.

По словам отца Екатерины, она за все время сидела лишь несколько раз и все время мечтала выйти на улицу. В последние дни жизни у Екатерины перестал закрываться левый глаз из-за рубцов.

Несмотря на тяжелые травмы она боролась за жизнь изо всех сил. Просила кому-то позвонить и интересовалась политикой.

Обновлено в 16:09 Деталей он не рассказал.

Обновлено в 16:20 Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла в борьбе за Украину, как и военные ВСУ, которые защищают нашу страну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина". Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года. В этот день изверги ее облили серной кислотой. Три месяца девушка пролежала в больницы, но врачи так и не смогли спасти ее жизнь. Виктор вспоминает, как ему позвонили в тот день и сообщили, что у Екатерины очень тяжелое состояние, поскольку ее облили серной кислотой. Она получила ожоги до 40% всего тела. Он также боялся, чтобы она выжила в первый день, поскольку серная кислота вызывает распад эритроцитов крови и человек может умереть от почечной недостаточности или от шока. Когда он приехал в больницу, то увидел свою дочь всю забинтованную с сильными отеками лица. При этом девушка очень страдала от боли. На следующий день ее самолетом доставили в Киев. Отец Екатерины рассказал, что следующие три месяца жизни его дочери были очень тяжелыми для нее. Она лежала на твердой кровати и смотрела в потолок. При этом было необходимо, чтобы температура воздуха в палате была на уровне 37 градусов. То есть, все время пребывания в больницы она находилась в сильной жаре. Кроме того, активистка перенесла 14 сложных операций. При этом с каждой операции у нее добавлялась рана из-за того, что неповрежденную часть кожи пересаживали на место мертвой ткани. На момент смерти раневая поверхность у нее достигала 80% тела. Кроме того, Екатерина чувствовала невыносимую боль. Ей делали наркоз при перевязках и у нее были лихорадки с высокой температурой. Когда у нее брали кожу, то ее тело должно было быть зафиксировано. Поэтому было такое время, что она по несколько дней лежала распятая и привязанная к специальным подставкам. По словам отца Екатерины, она за все время сидела лишь несколько раз и все время мечтала выйти на улицу. В последние дни жизни у Екатерины перестал закрываться левый глаз из-за рубцов. Несмотря на тяжелые травмы она боролась за жизнь изо всех сил. Просила кому-то позвонить и интересовалась политикой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским»
Фото Отец Гандзюк встречался с Зеленским: подробности
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ТСН ТСН  ·  29.07.19, 16:09 Деталей он не рассказал.
Голос.UA Голос.UA  ·  29.07.19, 16:20 Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор считает, что его дочь погибла в борьбе за Украину, как и военные ВСУ, которые защищают нашу страну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".…
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