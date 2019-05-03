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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 20:07
· Убийство · Прокурор · Генеральный прокурор
Отец Гандзюк заявил, что подает на Луценко в суд

Отец Гандзюк заявил, что подает на Луценко в суд (7 новостей)

«Отец убитой активистки считает разглашение материалов следствия аморальным и недопустимым, готовит иск в суд»

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор обвинил генерального прокурора Юрия Луценко в обнародовании протоколов судебно-медицинского исследования тела дочери.

"Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Я имею на это право. Это аморально, дико, недопустимо. Авторы "слива" господа Луценко и Черевко. Не папарацци, не журналюги-авантюристы, а генеральный прокурор страны и его помощник", - заявил Виктор Гандзюк в Facebook.

Он добавил, что планирует обратиться в суд за нанесение морального вреда. Также осудил изменении квалификации дела дочери - с убийства на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

"Я врач, я много лет занимаюсь лечением ран и я скажу вам, что шансов спасти Катю от такого ожога было меньше, чем после огнестрельного ранения. Вы пишете, что все объяснили родителям. Это неправда", - написал Гандзюк, обращаясь к прокурору по делу убийства активистки Владимиру Паровому.

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Таким образом он прокомментировал интервью Парового изданию "Цензор.Нет", где прокурор отстаивал изменении квалификации и утверждал, что объяснил позицию Генеральной прокуратуры родителям покойной.

Одного из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест. Он будет вынужден носить электронный браслет.

Обновлено в 18:59 Генпрокурор обнародовал данные судмедэкспертизы Отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк намерен подать в суд на генерального прокурора Юрия Луценко за разглашение данных судебно-медицинской экспертизы.Листаю страницы интернета. Ужас, отвращение, боль. В интернете протоколы судебно-медицинского исследования тела Кати. Я…

Обновлено в 20:07 Отец убитой активистки намерен обратиться в суд из-за публикации Луценко протоколов судебно-медицинского исследования тела его дочери.

ФОТО К НОВОСТИ: «Отец Гандзюк заявил, что подает на Луценко в суд»
Фото Отец Екатерины Гандзюк обвинил Луценко
Фото "Это аморально, дико, недопустимо". Отец Гандзюк обвинил Луценко в "сливе" СМИ протокола судмедэкспертизы дочери
Фото Отец Гандзюк решил судиться с Луценко
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.05.19, 15:59 Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвинил генерального прокурора Юрия Луценко в обнародовании протоколов судебно-медицинского исследования тела дочери. Виктор Гандзюк угрожает Луценко…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 17:52 Отец убитой активистки херсонской и чиновницы Екатерины Гандзюк Виктор обвинил генерального прокурора Юрия Луценко в обнародовании протоколов судебно-медицинского исследования тела дочери.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.05.19, 18:43 Отец убитой активистки считает разглашение материалов следствия аморальным и недопустимым, готовит иск в суд.
Гордон Гордон  ·  03.05.19, 18:49 Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что представители Генпрокуратуры Украины, в частности генпрокурор Юрий Луценко, надругались над памятью его дочери.Генеральный прокурор…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  03.05.19, 18:59 Генпрокурор обнародовал данные судмедэкспертизы Отец убитой активистки из Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк намерен подать в суд на генерального прокурора Юрия Луценко за разглашение данных судебно-медицинской…
MIGnews MIGnews  ·  03.05.19, 20:07 Отец убитой активистки намерен обратиться в суд из-за публикации Луценко протоколов судебно-медицинского исследования тела его дочери.
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